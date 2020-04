A kormányhivatal néhány napja még nem talált problémát a fővárosi idősotthonok többségénél

Újabb, "váratlan" kórház-látogatást tett vasárnap a miniszterelnök. Majd iszom egy pálinkát - mondta, mikor a digitális hőmérő 34,5 Celsius fokos testhőt mutatott nála.

Ismét váratlan kórházi látogatást tartott Orbán Viktor, szám szerint a hetediket. Vasárnap reggel a Tolna Megyei Balassa János Kórházban nézett körül, ahol – ahogy sajtófőnöke, Havasi Bertalan az MTI-nek fogalmazott - „ellenőrzés keretében végigjárta (..) a Covid-gyanús vagy igazolt fertőzöttek szakmai eljárásrendnek megfelelő ellátási helyszíneit”. Orbán Viktor erről egy videót is közzétett: a felvétel elején ellenőrzik a miniszterelnök egészségügyi állapotát. „Nehéz légzés, fáradékonyság, fulladás?” - sorolja a tesztkérdéseket a maszkos, arcpajzsos kórházi munkatárs, aki Superman-nek nevezi a mindenre nemet mondó Orbánt.

Ezután megmérik a lázát is – a hőmérő pedig 34,5 Celsius fokos testhőmérsékletet mutat, ami a kihűlés állapotának felelne meg.

„34,5?" - kérdez vissza hitetlenkedő nevetéssel a miniszterelnök. A kórházi munkatárs szerint nekik ilyen jó kis hőmérőjük van – "Akkor pálinkát kell innom" - jegyzi meg Orbán, és megbeszélik, hogy az a koronavírus ellen is jó.

A miniszterelnök körbejárta a koronavírusos betegeknek kiépített pavilon kórházat, megnézett két kórtermet, ahol – ha szükséges – később majd több, lélegeztetésre szoruló betegeket tudnak lélegeztetni. A helyi főorvos, Rodek Gyula, Havasi beszámolója szerint „jelentett” is a miniszterelnöknek: elmondta, az intézményben most egy, bizonyítottan koronavírusos személyt kezelnek, de a kapacitások maximális igénybevételével egyidőben közel 180 ágyon folyhat a fertőzöttek ellátása. „Csak azt akartam látni, hogy ha ide hozni kell, akkor erre maguk fel vannak készülve. De gratulálok, úgy látom, hogy igen” - mondta a videó végén Rodeknek. A főorvossal végül könyökpacsizott is – bár a kórházban most is kezelnek fertőzöttet, és kormányrendelet írja elő, hogy mindenki tartsa másoktól a minimum 1,5 méteres védőtávot.