Elkezdődött a Pesti úti idősotthon fertőtlenítése (fotók)

Hat további repülőgép pedig már a felszállási engedélyt várja Pekingben.

Újabb repülőgép érkezett vasárnap reggel Kínából, Sencsenből, a fedélzeten 1 millió 365 ezer maszkkal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Hozzátette: hat további repülőgép pedig már a felszállási engedélyt várja Pekingben és Sanghajban, hogy "hajnalban sok-sok tonna rakománnyal landoljanak Budapesten". A miniszter a bejegyzésben hangsúlyozta, az orvosok, ápolók, rendőrök és katonák ellátását folyamatosan biztosítani kell, még az ünnepek alatt is. Ezért az ő eszközellátásukért felelős Kína-Magyarország légihíd sem szünetelhet - tette hozzá. Szijjártó Péter kitért arra, hogy a mostani húsvéton nincs lehetőség nagyobb családi összejövetelekre, vannak viszont sokan olyanok is, akik még szűk családi körben sem nagyon tudnak ünnepelni. Ők azok, akik ilyenkor is szolgálatban vannak: orvosok, ápolók, rendőrök, katonák. Nekik nincs szabadság húsvétkor sem - közölte.