Bulgáriában ismét kötelezővé tették a szájmaszkok köztéri viselését

Az új típusú koronavírus-járvány miatt Bulgáriában vasárnaptól ismét kötelezővé tették a szájmaszkok köztéri viselését. Ezt először március 30-án rendelték el Bulgáriában, de másnap visszavonták az intézkedést, mert a gyógyszertárakban nem állt rendelkezésre elegendő szájmaszk. A rendelet ráadásul az előírások ellen vétőket 5000 leva (913 ezer forint) bírsággal rendelte sújtani. Időközben azonban feltöltötték a patikák készleteit Kínából érkezett védőfelszerelésekkel. Az újabb rendelet szerint vasárnaptól egyelőre április 26-ig kell viselni a szájmaszkokat az utcákon, a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, a parkokban és a templomokban. Ha más nincs, akkor az orrot és szájat takaró sál, vagy kendő is megteszi. Bulgáriában a templomok az ortodox virágvasárnap is nyitva tarthattak annak ellenére, hogy a járványügyi intézkedések keretében a többi között bezáratták az iskolákat, a szórakozóhelyeket, és az éttermeket. A hatósági döntés heves vitát váltott ki a közösségi médiában. A bolgár ortodox egyház a templomok nyitva tartásáért cserébe belegyezett, hogy rendszeresen fertőtlenítik az imaházakat és az idén nem oszt a híveknek megszentelt fűzfavesszőket, amelyek a hagyomány szerint koszorúba szőve és otthon kifüggesztve az egészség megőrzésének és a gonosz elleni védelemnek a jelképei. A bolgár kormány ugyanakkor mindenkit sürgetett, hogy otthon ünnepelje a húsvétot, amelyet az ortodox vallást követő Bulgáriában egy héttel később tartanak. A bolgár kórházak vezetői előzetesen is figyelmeztettek a fertőzésveszélyre nagyobb embergyülekezetek esetében az imaházakban. Virágvasárnap csak kevés - szájmaszkot és kesztyűt viselő - hívő vett részt az imádságokon. Az állami televízió élőben közvetítette a Szófia szívében lévő Alekszandr Nyevszkij Katedrálisból a szentmisét, amelyen néhány tucat ember vett részt. Bulgáriában eddig 669 az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 28-an belehaltak a betegségbe, 68-an viszont meggyógyultak. A hatóságok szerint a járvány tetőpontját az ortodox húsvétot, április 19-ét követően érheti el. A hatóságok közölték, hogy az ortodox húsvét idején is nyitva tarthatnak a templomok.