Belülről érkező versek - Krusovszky Dénessel az Azóta őzikéről

Filozofikus és a mindennapi életet megjelenítő költemények váltakoznak Krusovszky Dénes új, gyerekeknek szóló, Azóta őzike című verseskötetében, amely a háromgyerekes család karantén-mindennapjaiból született. A József Attila-díjas szerzővel a rajzolt gyerekek és a valódiak döbbenetes hasonlóságáról, a kicsik létezésélményéről és a maszkos plüssökről beszélgettünk.