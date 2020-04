Kásler felmentette a Rehabilitációs Intézet főigazgatóját is

Az emberi erőforrások minisztere megszüntette Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatói megbízását.

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató az utasításban szereplő ágyszámmal szemben. Az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott. Mindez ellentétes az ágazati elvárással és a kórháznak adott feladatszabással. A megfelelő felkészülést nem végezte el a főigazgató, komolyan veszélyeztetve ezzel a járvány elleni sikeres védekezést és betegellátást – írta a tárca.

Egyben emlékeztettek: az Operatív Törzs az Emmi miniszterének javaslatára ütemezetten, minden hétre előre meghatározta a magyarországi egészségügyi intézetek, kórházak feladatait, többek között azt is, hogy hány betegágyat, hány intenzív ágyat kell biztosítani az adott intézményben a koronavírussal fertőzött betegek izolálására, ellátására, lélegeztetésére.

Megírtuk: hivatala átadására kérte a Fejér megyei kórház főigazgatóját Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a múlt héten – számolt be a Feol.hu szombaton reggel. A tárca csak tegnap délután árulta el, miért váltotta le villámgyorsan Kásler Miklós a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház éléről Csernavölgyi István főigazgatót. Azt közölték, a most távozó orvosigazgató „a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát”. A leváltott főigazgató a lapnak küldött közleményében úgy fogalmazott: "az adatszolgáltatás tényszerű adatokat közölt, telefonon pontos és naprakész adatokat szolgáltatott az intézmény, az elektronikus adatszolgáltatás egy esetben valóban csúszott", emiatt szüntették meg a munkaviszonyát. Ezt azonban adminisztrációs feladatnak és nem főigazgatói hatáskörnek nevezte és azt írta: jogi lépéseket tesz. A miniszter ma már ki is nevezte az új főigazgatót Bucsi László címzetes egyetemi docenst, akinek a megbízása határozott időre, a főigazgatói pályázat eredményes lezárásáig tart.