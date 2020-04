Kásler kinevezte a Fejér megyei kórház megbízott főigazgatóját

A szaktárca szerint szerint a korábban felmentett orvosigazgató „a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát”.

Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma vasárnap délután. A megbízott főigazgató az orvostudomány kandidátusa, 20 éve dolgozik a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, 2008 óta pedig ő az intézmény Mozgásszervi Sebészeti Centrumának a vezetője. Korábban több ízben dolgozott Angliában, és hosszú évekig volt a SOTE Ortopédiai Klinikájának osztályvezetője. Dr. Bucsi László jelenlegi megbízása határozott időre, a főigazgatói pályázat eredményes lezárásáig tart.

Kásler kirúgta az első főigazgatót

Hivatala átadására kérte a Fejér megyei kórház főigazgatóját Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a múlt héten – számolt be a Feol.hu szombaton. A Fejér Megyei Hírlap kérdezte a tárcát, de választ nem kapott. Csernavölgyi István főigazgató, aki nagypéntek reggelén leadta hivatalát, egy közleményt adott ki az újságnak. „A hír igaz. Az ország legnagyobb betegforgalmú intézménye a jelen járványügyi helyzetben is az elsők között lépett csatasorba, és heroikus küzdelmet folytat. Az elsők között alakította át ellátó struktúráját az országban, hogy meg tudjon felelni a fokozott, mind ez ideig ismeretlen feladatnak. Az adatszolgáltatás tényszerű adatokat közölt, telefonon pontos és naprakész adatokat szolgáltatott az intézmény, az elektronikus adatszolgáltatás egy esetben valóban csúszott, emiatt szüntették meg a munkaviszonyom. Az adatszolgáltatás azonban adminisztrációs feladat, és nem főigazgatói hatáskör. Fentiek oka, hogy dolgozói kollektívánk az elmúlt hónap minden órájában a betegellátást szervezte, gyógyított, szűrt, és minden idegszálával a járványügyi helyzet megoldására koncentrált. Az igazság védelmében a szükséges jogi lépéseket megteszem, a sárdobálásban nem veszek részt. A legfontosabb, hogy kollégáim zavartalanul, a gyógyításhoz nélkülözhetetlen bizalmi légkörben dolgozhassanak tovább a járvány leküzdésében. Minden egyéb másodlagos, és várhat.” Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szombat délután árulta el, miért váltotta le villámgyorsan Kásler Miklós a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház éléről Csernavölgyi István főigazgatót. A tárca a 168 Óra érdeklődésére azt közölte, a most távozó orvosigazgató „a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát”.