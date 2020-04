KKDSZ: Nem kérünk a kormány húsvéti „ajándékából”

Mindenkinek üzent, akit most nem lehet személyesen köszönteni.

Ez a vírus nagyon könnyen terjed, ezért a szeretetet kifejező locsolkodás most sok családban elmarad – mondta Győrfi Pál a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egy virágos rét vetített képe előtt üzent a lányoknak, anyáknak és nagymamáknak, akiket most nem tudnak személyesen köszönteni. – Ez a százszorszép most önöket képviseli, a vízcseppek pedig jelképezzék a tavaszt és az életet – mondta Győrfi Pál, miközben megöntözte az előtte lévő virágot egy kanna vízzel. Hétfő reggel Orbán Viktor is kissé szomorkás fényképpel emlékeztetett arra , hogy az idei húsvét más, mint a többi.