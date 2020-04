Trump legnehezebb döntése: nyitni vagy nem nyitni?

Újraválasztására gondolva Donald Trump érezhetően jobban fél a gazdasági válságtól, mint a Covid-19 járványtól.

Az amerikai elnököt környezete is arra ösztönzi, hogy jelölje meg, melyik napon térhet vissza az ország a normális működéshez. Leggyakrabban május elsejét emlegetik, de június, sőt július is elhangzik. Az elnök, szemben azzal, amikor már húsvét vasárnapra emberekkel teli templomokat vizionált, most óvatos, azt ígéri, mérlegeli majd tudományos tanácsadói véleményét. Azt is mondta, hogy élete legnehezebb döntése előtt áll és csak Istenben bízhat, hogy a helyes megoldást választja. A legtöbbet szereplő szakértő, a szövetségi járványügyi központot (CDC) vezető Anthony Fauci szerint azonban a normális élethez való visszatérés nem olyan lesz, mint amikor felkattintunk egy villanykapcsolót. Az egyes régiókban eltérő időpontban kezdhetik meg a folyamatot, s a biztonsági rendszabályok közül sokat – például a távolságtartást vagy a nyilvános helyeken a maszkviselést - később is érdemes lesz fenntartani, illetve számolni kell azzal, hogy a fertőzés újra és újra fel fogja ütni a fejét. Trump régóta neheztel az ő tévedéseit folyamatosan helyretevő Faucira, akit a jobboldal hetek óta szeretne leváltani. A veterán szakértő a hétvégén megint kihúzta a gyufát, mert a CNN kérdésére elismerte, hogy korábban bevezetett intézkedésekkel mérsékelni lehetett volna a halálesetek számát. Ez roppant kényes kérdés, az elnök úgy beszél a most már „csak” 80, sőt, esetleg 60 ezer halottal számoló járványügyi modellekről, mint amelyek az ő lépéseit igazolják, hiszen a kezdeti, legrosszabb forgatókönyvek még 2,4 millió halottat sem zártak ki. Trump arra hivatkozik, hogy gyorsan lépett, és „kitiltotta a kínaiakat”. Csakhogy a tilalom után is beutazott Kínából mintegy negyvenezer amerikai és kínai állampolgár, a következő heteket pedig az adminisztráció „átaludta”, míg az elnök a járvány súlyosságát kicsinyítő kijelentések sorozatát tette. Trump reakciója Fauci legújabb „kilengésére” azonnali és egyértelmű volt: továbbküldött 60 millió követőjének egy, a CDC-igazgató azonnali menesztését követelő internetes bejegyzést. A Fehér Ház már szervez egy másik, a mostani járványügyi-tudományost felváltó, az üzleti élet képviselőiből álló tanácsadó testületet, amely a gazdaság újraindításával fog foglalkozni. Joe Biden, aki novemberben Trump kihívója lesz, a New York Timesban vasárnap megjelentetett cikkében lényegében Fauci érvelését ismétli meg. A dolgok szerinte sem fognak egy csapásra visszatérni a normális kerékvágásba. Szükség lesz tömeges szűrővizsgálatokra, a biztonságos távolság betartására, a kórházaknak készen kell állniuk az újabb járványgócok kialakulására, illetve a háborús termelési törvény segítségével el kell érni, hogy a cégek elég lélegeztetőgépet és egyéni védőfelszerelést gyártsanak. Faucinak volt egy, a novemberi választásokra vonatkozó megjegyzése is, miszerint nem biztos, hogy adottak lesznek a személyes szavazás feltételei. Ez nagy politikai és jogi összecsapás lehetőségét vetíti előre, mert Trump és a Republikánus Párt hevesen ellenzi a levélszavazás kiterjesztését. A politikai stratégák régóta tudják, hogy a jobboldal a minél alacsonyabb választási részvételben érdekelt. Trump egyenesen azt mondta, hogy ha a demokrata párti ellenzék minden könnyítési javaslatát elfogadnák, akkor az országban soha többé nem választanának meg egyetlen republikánust sem. Országosan a jobboldal már hosszabb ideje kisebbségben van, amit saját bázisának mozgósításával és a baloldali szavazórétegek részvételének nehezítésével próbál kiegyensúlyozni, ez azonban heves indulatokat vált ki a demokráciát féltők körében.