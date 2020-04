A vírushelyzetet enyhítő ellenzéki javaslatokról a Fidesz nem hajlandó beszélni, az ingatlanosztás érdekli

„Félő, ezzel a »húsvéti ajándékkal«, a 24 hónapos munkaidőkeret egyoldalú elrendelhetőségével a munkavállalók hosszú nagyböjtjét indítja el a kormány” – közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség megdöbbenve látta, hogy a pénteken megjelent Magyar Közlönyben a kormány új szintre emelte a tavaly januárban elfogadott rabszolgatörvényt. Közleményükben kiemelték:



„Félő, ezzel a »húsvéti ajándékkal«, a 24 hónapos munkaidőkeret egyoldalú elrendelhetőségével a munkavállalók hosszú nagyböjtjét indítja el a kormány. A hatalom mintha nem látná az embert, csak a gazdasági teljesítményt” – fogalmaztak.

Mint írták, a rabszolgatörvény elleni tüntetések során a kormány azzal nyugtatta a közvéleményt, hogy a szakszervezetnek is bele kell egyeznie az extrém hosszú munkaidőkeretbe, és most ez az egy garancia is kikerült a szabályozásból határozatlan időre. A szakszervezet hangsúlyozta: érti, hogy rendkívül időket élünk, amikor szükség van áldozatvállalásra annak érdekében, hogy megvédjük a munkahelyeket, és minél kevesebb család maradjon bevétel nélkül. Ugyanakkor ez csak és kizárólag közös teherviselésként működhet.



„Amikor az állam segítségére a legnagyobb szükség lenne, a kormány a magyar munkavállalókkal szemben újra a korábban adókedvezményekkel, mesterségesen alacsonyan tartott bérekkel és maximális rugalmasságot biztosító munka törvénykönyvével megsegített multinacionális vállalatok mellé áll” – tették hozzá.

A közleményben azt írták, a 24 hónapos munkaidőkeret óriási könnyebbség a most kényszerűen leálló cégeknek, hiszen a törvény szerint most is bért kell fizetnie, miközben a bevétele visszaesik. Most viszont lehetősége nyílik ezeket az órákat később ledolgoztatni, így semmilyen veszteség nem éri, miközben a munkavállaló majd beleszakad a munkába. Tűnhet úgy, hogy rövidtávon munkahelyeket ment meg az intézkedés, ugyanakkor, ha a válság kezelésére a megoldás most is a kizsákmányolás, úgy a magyar dolgozók amint lehet, újra ugyanúgy fognak dönteni, mint korábban, és elvándorolnak az országból. A magyar gazdaság sem jár jól: bizonyított tény, hogy a túlterhelt ember könnyebben betegszik meg, könnyebben okoz vagy szenved el balesetet, gyakrabban hibázik és ez mind a magyar költségvetést terheli majd. Csakúgy, mint a széteső családok okozta társadalmi problémák, aminek az árát együtt fizetjük majd meg – tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a rabszolgatörvény elleni tüntetések során már elmondták, hogy az ilyen hosszú munkaidőkeret elviselhetetlen terheket róhat a munkavállalóra, és a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi:



havi 1 pihenőnap kiadását,

heti 60 órás munkavégzést,

mindezt túlórapótlékok nélkül, hiszen a ledolgoztatott órák helyett a munkáltató kiadhat pihenőnapokat, mint most, amikor állnak az üzemek,

és a dolgozót az intézkedés röghöz köti, hiszen aki most nem végez munkát, annak negatív órái, tartozása halmozódik fel, amit vissza kell fizetnie, amikor munkahelyet akar váltani vagy nyugdíjba szeretne vonulni.

Mint írták, a Vasas – a többi szakszervezettel együtt – továbbra is kész javaslatokkal várja, hogy a munkavállalók képviselőit is hallgassa meg a kormány.