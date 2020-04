Nőhet az eltiltott cégvezetők száma

Tavaly 6580 magánszemélyt tiltottak el a cégvezetéstől – tudósít az Opten. Ez az azt megelőző évi mennyiség fele.

Grafikonjuk tanúsága szerint 2015 és 2018 között az azt megelőző évekhez képest kiugró, 12-13 ezer közötti esetben született ilyen rendelkezés. Jelenleg 56808 magánszemély esik korlátozás alá. Bár az érték tavaly 2 ezerrel nőtt, a 2015-16-os eltiltások lassan kezdenek lejárni, így „utánpótlás” híján az összesített érték a közeljövőben csökkenésbe fordulhat – véli Pertics Richárd, a szolgáltató elemzője. A cégbíróság jellemzően a jogerősen megállapított, ki nem elégített hitelezői követelések és be nem fizetett pénzbírságok esetén tilthat el magánszemélyeket cégügyektől. A tavalyi visszaesést az elemző a cégtörvény vonatkozó módosításának tudja be. Eszerint az eltiltással fenyegetett személyek felelősségük tisztázásával kísérletet tehetnek a rendelkezés elkerülésére. Mivel azonban a koronavírus okozta gazdasági visszaesés idén a hátrahagyott tartozások bővülését hozhatja, 2020-ban az új eltiltások száma a könnyítések ellenére is bővülhet – véli az elemző.