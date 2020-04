Leállt a Budapesti Értéktőzsde

Az egyik legnagyobb magyarországi cég mintegy 11 ezer embernek ad közvetlenül munkát.

Az Audi Hungaria győri gyárában keddtől újraindítja a termelést, írja a kisalfold.hu . Az Audi a Volkswagen Konszernnel egyeztetve átfogó intézkedési csomagot dolgozott ki a járvány gyáron belüli terjedésének elkerülésére, igazodva a magyar egészségügyi hatóságok előírásaihoz is. A vállalat a munkatársak személyes érintkezési lehetőségeit már hetekkel ezelőtt a minimumra csökkentette. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzést fenn kell tartani, a 1,5 méteres biztonsági távolságot be kell tartani. A személyes kontaktusok kiváltására telefonos ügyfélszolgálat működik például a személyügyön. Az Audi Hungaria nemcsak a munkahelyen, hanem már a munkába jutás során is fokozott figyelmet fordít a munkatársak egészségének védelmére. A vállalat megduplázta szerződéses járatai számát, valamint folyamatos a buszok fertőtlenítése is. Valamennyi munkatárs kötelező oktatáson fog részt venni, ahol a kibővített óvintézkedésekről kapnak átfogó tájékoztatást. Emellett erről egy erre a célra készített információs brossúrát is kézhez vehetnek a munkatársak. Kiemelendő továbbá a munkatársak azon ötlete, hogy 3D-nyomtató segítségével védőmaszkokhoz készítsenek alkatrészeket. Ebben a projektben az Audi Hungaria szorosan együttműködik a konszern más gyártó telephelyeivel. Az első prototípusokat már legyártották, ezeket jelenleg központilag validálják.