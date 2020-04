A futball sötét napja

Az argentin válogatott labdarúgó, Carlos Tévez szerint bármelyik profi focista kibírja, ha hat hónapig vagy egy évig nem kap fizetést.

A Boca Juniors 36 éves argentin támadója, Carlos Tévez arra ösztönzi futballistatársait, hogy mindent lehetőséget ragadjanak meg a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.



„Egy profi labdarúgó hat hónapot vagy akár egy évet is képes eléldegélni anélkül, hogy fizetést kapna – mondta a Manchester City és a Manchester United korábbi kiválósága egy argentin televízióműsorban. – Nem vagyunk olyan kétségbeesett helyzetben, mint sok más ember, akik reggel hatkor elindulnak munkába, majd este hétkor hazatérnek. Ők ezt azért teszik, hogy meglegyen a napi betevő a család számára, legyen étel az asztalon. Ebben a helyzetben nem mi vagyunk a példák, de egy másikban igen. Azért kell itt lennünk, hogy segítsünk. Nekem könnyű beszélni otthonról, mert tudom, hogy van ételük a gyerekeimnek. De vannak olyanok, akiknek nincs, de nem mozdulhatnak ki, nem hagyhatják el a házukat. Ez aggasztó” – fogalmazott.

A korábbi 76-szoros argentin válogatott támadó arról is beszélt, hogy a kluboknak is be kéne szállniuk a jótékonysági munkába, valamint támogatniuk kéne a helyi közösségeket.

„Ideje, hogy végre a csapatok vezetősége is rájöjjön, mi a labdarúgás világában olyan helyzetben vagyunk, hogy segítenünk kell másokon. Mi történne például, ha a reggeli edzések helyett inkább az lenne kötelező, hogy segítsünk valahogy az embereknek? Lehet videókat csinálni, meg okosakat mondani, de az igazi segítség az, ha kimegyünk az utcára, és azokat támogatjuk, akik tényleg rászorulnak!”

A koronavírus-járvány okozta felfordulás mindenkinek nehézséget okoz, a sportban is érezteti a hatását, ugyanakkor számos pozitív példát lehet említeni, sportolók euró százezreket, akár eurómilliókat ajánlottak fel a járvány megfékezése érdekében vagy a lokális közösségeket segítve.

Ugyanakkor a fizetéscsökkentés kérdése igencsak megosztó: egyes sportolók vagy sportvezetők önként lemondtak bérük egy részéről, míg máshol a klubok kérésére mentek bele ebbe, a Barcelonánál például a sportolók javadalmazása időszakosan 70 százalékkal csökkent, a vállalásuknak köszönhetően pedig a klub alkalmazottjainak béréhez nem nyúlnak.

Angliában és Olaszországban egységesen 30 százalékos csökkentést indítványoztak a klubok, a játékosok érdekvédelmi szervezetei azonban egyöntetűen felléptek ez ellen. A futballisták erkölcsi vákuumba kerültek azzal, hogy klubjaik dolgozóinak pénzét csökkentették, ők viszont továbbra is felveszik a mesés összegeket.

Sadiq Khan londoni főpolgármester szerint a topliga magasan fizetett játékosainak az elsők között kéne lenniük, aki vállukra veszik a terhet, a focisták viszont úgy érzik, könnyű célpontokká és bűnbakokká váltak.