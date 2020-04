Meghosszabbították a rendkívüli állapotot Romániában

Brazíliában drámai mértékben emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma. A dél-amerikai államok közül először itt haltak meg ezernél is többen. Ebben komoly szerepet játszhat Jair Bolsonaro elnök felelőtlen politikája.

A brazil államfő egyre inkább elszigetelődik hazájában. Ugyan még mindig támogatja a megkérdezettek harmada, kormányának befolyásos tagjai, a volt tisztek már nem bíznak benne, elvesztette támogatásukat. Jair Bolsonarót és szűkebb családját azonban nem hatják meg az intelmek, nem foglalkozik a fertőzések és halálos áldozatok magas számával. Eduardo Bolsonaro, az elnök fia csütörtök este videót tett közzé, amelyen apja egy pékséget látogatott meg a fővárosban, Braziliában. Jair Bolsonaro emberek gyűrűjében evett, ivott, fényképezkedett. A józanabbak legalább maszkot viseltek, az elnökön az sem volt. A kép amiatt is ért fel provokációval, mert a pékségek nem lehetnek nyitva, kereskedést csak a bolton kívül folytathatnak, házhoz szállítással. Pénteken szintén a fővárosban bukkant fel az elnök, emberek vették körül. Néhányan azonban az ablakokból dobolással fejezték ki elégedetlenségüket. Hétvégén egy épülő kórháznál tett látogatást Águas Lindas de Goiás városában. Itt legalább egy ideig viselt maszkot, de levette, amikor odament hozzá valaki üdvözölni őt, hódolóival minden előírásra fittyet hányva kezet fogott. Valaki meg is csókolta a kezét. A Twitter március végén két az elnök által közölt, veszélyesnek vélt videót törölt le a közösségi oldalról. Ezeken kisebb tömeg kellős közepén tűnt fel, sokakkal kezet fogott, nem törődve egészségügyi minisztere, Luiz Henrique Mandetta előírásaival. Amikor Mandettát arról kérdezték, mi a véleménye az elnök legutóbbi fellépéséről, azt mondta, nem kívánja kommentálni, de fontos, hogy az emberek tisztes távolban legyenek egymástól és megismételte, aki tud, maradjon otthon, fontos ugyanis a szociális elszigetelés. Az utóbbi időben Mandetta az elnök ellenpólusa lett. Bolsonaro rendre lekicsinyli a koronavírus jelentőségét, s egy ízben úgy foglalt állást, ha meghal pár ember, szomorú, de „ilyen az élet”, a gazdaság azonban nem állhat le. Mandetta ezzel szemben a józan irányvonalat képviseli a jobboldali kormányban, felelősségteljesen és szakértelemmel lépett fel. A brazil egészségügyi rendszer már a mostani járvány megjelenése előtt túlterhelt volt, a kormányzók – jobb- és baloldaliak egyaránt - ezért, élve jogkörükkel, karantént rendeltek el az általuk irányított szövetségi államban. A gazdaságilag legerősebb Sao Paulo kormányfője leállíttatta a központi költségvetésnek szánt kifizetéseket, hogy kellő pénzügyi tartalék maradjon a koronavírussal szembeni küzdelemre. Az elmúlt hetekben nagy riadalmat keltett az a hír, amely szerint három börtönben is megjelent a koronavírus. A helyi büntetésvégrehajtási intézményekben amúgy is borzalmas egészségügyi állapotok uralkodnak. Eleve túlzsúfoltak, 650 ezer rabot őriznek, így hamar gócponttá válhatnak ugyanúgy, mint a favelák. A nyomornegyedek vezetői, a drogbandák irányítói még az elnöknél is felelősebb viselkedést mutattak: kijárási tilalmat vezettek be a fennhatóságuk alá tartozó körzetekben. Vélhetően azonban ezek az intézkedések is túl későn jöttek, egyre több halálos áldozatot jelentenek a favelákból. Bár Bolsonaróban a 2018-as elnökválasztás idején a tehetősebb réteg nagy reményekkel tekintett, mára teljesen elfordultak tőle. Ugyanakkor mind magasabbra emelkedik Mandetta miniszter csillaga. Az orvos végzettségű tárcavezető többször mondott ellent a nyilvánosság előtt az öntörvényű elnöknek. Bolsonaro nem arról híres, hogy a bírálatokat jól viselné, ezért két hete meg akart szabadulni tőle, le akarta váltani. Amikor Mandetta kijelölt utódát fogadta, tiltakozási hullámot indult el az országban. Mégsem emiatt gondolta meg magát az elnök, hanem mert hatalma igencsak megingott, miután a hadsereg egykori tagjai is elfordultak tőle. Bolsonaro elnökké választása előtt többször is nosztalgiával beszélt a katonai diktatúra (1964-1985) több mint két évtizedéről. Kormányába volt tiszteket vett be, akik józanabb politikát folytattak az elnöknél. Most azonban vége ennek a szimbiózisnak, egyes lapértesülések szerint a kormányt február 18. óta valójában nem az elnök, hanem Walter Souza Braga Nettó volt vezérkari főnök irányítja, akit ekkor neveztek ki kabinetfőnöknek. A válsághelyzetek emberének tartják, mivel 2018-ban a hadsereg az ő irányítása alatt indított háborút a riói drogbandák ellen. A Valor című gazdasági lap azt írta, már el is készült az elnök lemondását szentesítő papír. Bár mindkét verziót tagadták, s nehéz elképzelni azt, hogy a brazil elnök olyan könnyen távozna a hatalomból, pozíciója jelentős meggyengüléséhez nem férhet kétség. Miután a hadsereg mondta ki az utolsó szót az egészségügyi miniszter esetleges menesztése ügyében, Mandetta kijelentette: „Az orvos nem hagyja magára a páciensét”. Sok brazil úgy véli, nem ártana, ha az elnök viszont végre faképnél hagyná a népet.