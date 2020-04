Kétéves mélyponton a migrációs hullám

Az elmúlt egy-másfél hétben szinte naponta láttak napvilágot a szakmai javaslatok.

Mintegy 30 ezren írták alá kedd délutánig azt az online petíciót, amelynek elindítója – egy végzős középiskolás – arra tett javaslatot: a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel a diákoknak ne kelljen érettségizniük, hanem eddigi jegyeik átlaga alapján osztályozzák őket. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár múlt csütörtökön jelentette be : az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolja, hogy – néhány kivételtől eltekintve – csak írásbeli érettségik legyenek. Reményei szerint a vizsgák május 4-én elkezdődhetnek és két hét alatt lebonyolíthatók. A javaslatról ma dönt a kormány. Az elmúlt egy-másfél hétben szinte naponta láttak napvilágot más szakmai javaslatok is. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) üdvözölte az egyféle érettségiről szóló bejelentést, de csak a lehető legkevesebb tanár-diák találkozót tartják elfogadhatónak. Azt javasolják, hogy csak azokból a tárgyakból legyenek vizsgák, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az egyetemi továbbtanuláshoz. A többi tantárgyból a tanév folyamán kapott érdemjegyek súlyozott átlagából adják meg a jegyeket. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is minimálisra szűkítené a vizsgák számát, és az online vizsgáztatást is elképzelhetőnek tartanák. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter a Kossuth rádióban szintén úgy nyilatkozott, azok a diákok, akik idén nem szeretnének a felsőoktatásba jelentkezni, kaphatnának megajánlott jegyet. Hasonló véleményen van a Szülői Hang Közösség is: a szervezet szerint vizsgát csak azokban az esetekben kellene tartani, amikor nincs lehetőség megajánlott jegyet adni vagy a tanuló nem fogadja el azt. A végzős középiskolásokból álló, több mint 14 ezer tagot számláló „Leérettségizünk májusban!” nevű Facebook-csoportban is megjelent egy javaslatcsomag egyebek mellett arról, hogy az érettségi eredményeket az évvégi jegyek átlagából és tanári értékelésekből számítsák ki. A kezdeményezés szerint akiknek ez nem felel meg, azok - saját felelősségre - megírhatnák az írásbeliket. Ilyen lehetőségről azonban a köznevelési államtitkár nem beszélt. Azt megemlítette, hogy aki idén nem akar egyetemre menni, érettségizhet jövőre is. A Magyar Rektori Konferencia állásfoglalása szerint az érettségi írásbeli vizsgák megszervezése a felsőoktatási felvételi érdekében is fontos, ez a módszer ugyanis objektívebb eredményeket hoz, mint a korábbi év végi jegyekből képzett átlag. Azt egyébként továbbra sem tudni, hogy a szakképzésben mi lesz a szakmai érettségikkel, szakvizsgákkal. Megkeresésünkre az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) annyit írt: a szerdán várható kormánydöntés ismeretében, ahhoz igazodva véglegesítik és közlik majd a szakképzési vizsgák lebonyolításának feltételeit.