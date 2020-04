Kis technikai malőr után újraindult a BÉT

Míg az év elején a „biopánik” miatt álltak át tömegek a prémiumbenzinekre, addig márciusban a víruspánik már harmadával-negyedével visszavetette az üzemanyagok iránti keresletet a márkás hazai kutakon.

Márciusban harmadával esett a benzin és negyedével a gázolaj iránti kereslet a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) kútjain – közölte megkeresésünkre Grád Ottó, a nagy hazai olajcégeket képviselő szervezet főtitkára. A visszaesést a koronavírus okozta kijárási korlátozásoknak – így elsősorban az otthon végzett munkának és tanulásnak – tudja be. A járvány hatására vonatkozó, pontosabb következtetések ugyanakkor inkább a júliusban várható, második negyedévi, illetve első félévi adatokból vonhatók le - jegyezte meg a főtitkár. Mindazonáltal szerinte, ha a körülményekben jelentős változás nem áll be, a visszaesés már nem súlyosbodik tovább. A jelenleg hatályos szabályok alapján – vagyis ha áprilistól június elejéig az Európában irányadó, Brent típusú kőolaj tőzsdei árának átlaga 50 dollár alatt marad – július 1-vel üzemanyagadó-, vagyis áremelkedés várható – fűzte hozzá Grád Ottó. Ez gázolaj esetén, a jövedéki adóra rakódó áfával együtt, kerekítve 13, benzin esetén pedig bruttó mintegy 6 forint. A lépés jelen állás szerint be is következik – véli a főtitkár. Bár a vezető olajhatalmak az árak emelése érdekében a hétvégén kitermelésük soha nem látott, a világ napi forgalma 10 százalékára rúgó visszafogásáról állapodtak meg, a 30 dollár körül álló kurzus ezt szinte meg se érezte. Ennél alacsonyabb árakra ugyanakkor a főtitkár már nem számít, mert ezalatt egyszerűen nem éri már meg a kitermelés. A szakembert a a tagvállalatok első negyedévi, a szervezet honlapján megjelent üzemanyag-fogalmi összesítése kapcsán kerestük meg. Ez egyelőre csupán az összeomlás előszelét sejteti: bár a 890 millió literes összmennyiség „természetesen”, amiként az elmúlt öt év során zsinórban, újabb első negyedévi rekord, a mostani, 0,9 százalékos emelkedésnél alacsonyabb ütemet csak a válság végén, 2013 elején mértek. A kis mértékű forgalomemelkedés azonban a reménykeltő január-február után bezuhanó márciusi adatból adódik össze – vázolta a főtitkár. A MÁSZ-tagvállalatok első negyedévi adatai más szempontból is figyelemre méltók. Míg ugyanis a benzinforgalom 3,4 százalékot emelkedett, addig a gázolajé már 0,6 százalékos visszaesést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Adatbázisunk tanúsága szerint dízelforgalom-esésre a válság vége, azaz 2013 eleje óta nem akadt példa. Arra pedig, hogy a benzinigények nagyobb mértékben emelkedjenek, mint a gázolajé, az elmúlt 48 negyedév során mindössze négy alkalommal került sor, de a különbség soha nem érte el a mostani mértéket. Ráadásul a 95-ös az első negyedév egészében is 10 százalékos visszaesést mutatott. A benzinek emelkedő forgalma ebből következően a prémiumüzemanyagokból adódott. Itt az ugrás erőteljes: a teljes benzinforgalmon belüli arányuk egyetlen negyedév alatt 7 százalékról 19 százalékra – majdnem háromszorosára – ugrott. Ezt Grád Ottó a megemelt bioarányú üzemanyagok bevezetésének hatásával indokolta. Bár szerinte az ijedelem műszakilag alaptalan, a gépjármű-tulajdonosok egy része a minőségibb, de drágább üzemanyag-fajta vásárlásával kívánta kímélni az autóját. Noha ez a hatás a megemelt bioarányú, E10-es benzinnel kapcsolatos, kedvező tapasztalatok nyomán idővel lecsenghet, az üzemanyagárak jelentős esése nyomán a most átállók közül többen hosszabb távon is megmaradhatnak a minőségibb és most megfizethetőbb prémiumüzemanyagok mellett – vélekedett Grád Ottó. A dízel esetében ugyanakkor csak 9-ről 11 százalékra nőtt meg a kiemelt minőségűek aránya, míg a hagyományos gázolajból 3,1 százalékkal kevesebb fogyott.