Több mint 12 ezer életet követelt a koronavírus Nagy-Britanniában

Ettől a héttől több országban kezdték meg az igen lassú visszatérést a mindennapi normális életbe. Igaz, ez nem megy egyik napról a másikra és fokozatosan történik.

Spanyolországban még nem enyhítettek a kijárási korlátozásokon, Pedro Sánchez miniszterelnök közlése szerint ezek két hétig még biztosan érvényben lesznek, de az építkezéseken hétfőtől megkezdődhetett a munka, igaz, a szigorú előírások betartásával. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn meghosszabbította a kijárási korlátozásokat május 11-ig, de ígéretet tett arra, hogy ettől fogva jelentősebb nyitás indulhat meg, ami több szektort, így a gazdaságot is érinti. Az éttermek, kávéházak és más helyek biztosan zárva maradnak az említett dátumig, de nem lenne meglepő, ha a korlátozást meghosszabbítanák. A Le Monde rámutat, hogy ez az intézkedés nem kockázatmentes. Litvániában Saulius Skvernelis kormányfő szerdán mutatja be a terveit arra, hogyan képzeli el a nyitást. Hírek szerint először a kisvállalkozások számára jelentenek be könnyítéseket. Péntek óta egyébként a balti országban kötelező a maszk viselése. Dániában az első intézkedések szerdán lépnek életbe, első lépésként megnyitják az óvodákat és az ötödik osztályig az iskolákat. Ezzel a kormányzat a szülők helyzetén próbál könnyíteni. Mette Frederiksen miniszterelnök egy első, óvatos szakaszról beszélt, amely négy hétig tart. A határok május 10-ig biztosan zárva maradnak csakúgy, mint az éttermek, kávéházak, bárok színházak. A norvégok is a dánok mintáját követik, igaz náluk valamivel később, április 20-án nyitják meg az óvodákat és április 27-én az általános iskolákat a negyedik osztályig – közölte Erna Solberg kormányfő. Oslóban már áprilisban kinyithatnak a fodrászatok, fizikoterepeuták és a pszichológusok is dolgozhatnak. Csehországban múlt csütörtökön megnyitottk a a barkácsáruházak, s a kormány a következő napokban teszi közzé, hogyan képzeli el a jövőt. Andrej Babis miniszterelnök is a fokozatosságot hangsúlyozta egy televíziós interjúban. Az oktatást legkorábban májusban kezdhetik meg.

Lengyelország április 19-től tervez könnyítéseket – közölte Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter. Piotr Müller kormányszóvivő szerint az intézkedések kezdetben az üzleteket érintik.

Olaszországban a könyvkereskedések és írószerboltok nyithatnak meg keddtől, de két tartományban, így a különösen súlyos helyzetben lévő Lombardiában zárva maradnak. Az iskolák a nyári szünet végéig, szeptemberig biztosan nem nyitnak ki. Ausztriában a kijárási korlátozásokat április végéig hosszabbították meg, az iskolák május közepéig maradnak zárva. Kedden megnyitottak az első 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek, de ezekben is tartani kell a szigorú előírásokat, a legalább másfél méteres távolság megtartását. A maszk viselése is kötelező.