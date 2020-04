A legrosszabb utáni forgatókönyv

Domokos László levelet írt a kórházparancsnokoknak, amelyben jelezte: a legfontosabb gazdálkodással kapcsolatos előírások betartásának követelménye nem értékelődhet le.

Még a napjainkban sok megpróbáltatásnak kitett kórházi dolgozók között is erős meghökkenést keltett a számvevőszék minapi levele, amelyet a katonai parancsnokoknak címzett Domokos László. Az ÁSZ elnöke kedves, figyelemfelhívó levelében jelzi a kórházparancsnokoknak, hogy a hivatal korábbi ellenőrzési tapasztalatai szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt a gazdálkodásra.” Mint írja: a jelenlegi helyzet átrendezte a prioritásokat, de a legfontosabb előírások betartásának követelménye nem értékelődhet le. Sokkal inkább az erősítésük indokolt, amelyhez nagyban hozzájárulhat a kórházparancsnokok kinevezése. Domokos László levelében kitért arra is, hogy „a jelenlegi helyzetben különösen a következők prioritása erősödött: a felesleges és indokolatlan ellátások minimalizálása, feladatok, kompetenciák és felelősségek felülvizsgálata, valamint az adminisztrációs információs kapcsolatok ésszerűsítése.” Különösen a levél időzítése lepte meg az intézmények dolgozóit, miután például mára kellett végezniük az ágyak többségének kiürítésével, illetve saját nem lévő forrásaikból kellett fedezetlen kötelezettségeket vállalniuk új intenzív osztályaik infrastruktúrájának kialakítására. Az indokolatlan ellátások minimalizálásának emlegetése azért is figyelemre méltó, mert az intézmények több hete már nem végeznek tervezett, illetve halasztható beavatkozásokat, azaz lényegében csak életmentéssel foglalkoznak. Sőt ezekben a napokban az utasítások kényszerében olyan betegeket is hazaadnak, akiknek inkább kórházban lenne a helyük. Egy napja tette közzé Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere saját oldalán annak a hetvenéves nőnek segélykérő levelét, akinek a daganatos beteg fiát akarják hazaküldeni a kórházból. A férfinek ahhoz, hogy táplálkozni tudjon gyomorszondára lenne szüksége, de ezt a műtétet a járvány miatt elhalasztották. Ha most hazaadják, otthon a táplálására sincs lehetőség. A polgármester azt kérdezte posztjában, ki tud segíteni ezeknek a betegeknek és a hozzá hasonlóknak, akik most nem kapnak kezelést. Ők milyen statisztikában lesznek? – Erre a kérdése, mi sem tudjuk a választ – reagált lapunknak az egyik intézményvezető. Viszont rezignáltan hozzátette: bizonyára nagy segítség lesz a katona, tűzoltó végzettségű embereknek az a levél, amiben a kórházak belső kontrolljának fontosságáról tájékoztatja őket a számvevőszék külön is felsorolva az intézményeket, amelyek elvéreztek az ÁSZ alapos, szakmai, kizárólag pénzügyi szabályozottságának vizsgálatán.