Újrakezdi a munkát itthon a Suzuki és a Mercedes is

A Nemzetközi Valutalap (IMF) prognózisa szerint a világgazdaság idén 3 százalékkal csökken a koronavírus-járvány miatt, de 2021-ben már 5,9 százalékos növekedés jöhet. Az Európia Uniót sokkal erőteljesebben üti meg a válság: idén a GDP 7,3 százalékkal csökken, jövőre is „csak” 4,7 százalékos növekedést várnak. Magyarországra az IMF kedden kiadott prognózisa 3,1 százalékos visszaeséssel számol 2020-ra – ami az egyik legkisebb visszaesés a régióban – a magyar gazdaság 2021-ben már 4,2 százalékkal nőhet. A magyar munkanélküliségi ráta a tavalyi 3,4 százalékról az idén 5,4 százalékra „ugrik”, de 2020-ra már csak négy százalékos munkanélküliséget vár az IMF – vagyis az előrejelzés összességében biztató. Az IMF stratégiái abból indultak ki, hogy koronavírus-járvány az év második felére lecseng, így a karatén-intézkedéseket fokozatosan fel lehet oldani. Ezzel együtt jött össze a világgazdaságra adott három százalékpontos csökkenés, amely nagyobb, mint a 2008-2009-es pénzügyi válság idején. Ez azonban csak az alapforgatókönyv, ennél súlyosabb lehet gazdasági visszaesés, ha a járvány elhúzódik, mégpedig ezt még nem lehet kizárni – olvasható a jelentésben. A Nemzetközi Valutalap a kormányoknak és a jegybankoknak azt javasolja, hogy célzott támogatásokkal, költségvetési költekezéssel, jegybanki intézkedésekkel csökkentsék a háztartások és a cégek veszteségeit. Az EU országok általában a helyi GDP 10-20 százalékára rúgó érdemi költségvetési csomagokkal már elébe is mentek ennek az ajánlásnak. Egy kivétel van az EU-ban, a magyar kormány, amely eddig a költségvetésből a GDP alig egy-két százalékát mozgatta meg gazdaságvédelmi intézkedések címén. Az IMF közleménye ezen túl hangsúlyozza a kormányok erőteljes nemzetközi együttműködését a világjárvány következményeinek leküzdéséhez, illetve a szegényebb országok egészségügyi rendszereinek támogatását is.