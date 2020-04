Kedvezményt kapnak a koronavírus miatt adóztatott bankok és cégek

A hitelintézetek csak kölcsönbe adják a pénzt, félmilliárdos bevétel alatt pedig a vállalkozásoknak sem kell különadót fizetniük.

Az április elején ismertetett gazdaságmentő akciótervnek megfelelően a keddi Magyar Közlönyben meg is jelentek azok a rendeletek, amelyek a bankokra és a kereskedelmi láncokra kivetett különadókat tartalmazzák, és amelyektől összesen 91 milliárd forint pluszbevételt remél az állam – írja az Index . A rendeletek május elsején lépnek hatályba, így a május végén fizetendő adóelőlegbe már ezeket a tételeket is be kell számolni.