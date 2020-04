Egy nap alatt 762 ember halt meg a koronavírus miatt Franciaországban

A regisztrált betegek száma az előző napi 98 076-ról 103 573-ra nőtt.

Franciaországban az elmúlt 24 órában 762-vel 15 729-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, több mint 500-an kórházban, 206-an idősotthonokban vesztették életüket – közölte kedd este Jérome Salomon, a francia egészségügyi tárca járványügyi igazgatója. A halálozások napi száma még soha nem volt ilyen magas a minisztérium összesítése szerint a járvány kezdete óta. A korábbi halálozási rekordot árpilis 6-án regisztrálták, 605 elhunyt beteggel. Az idősotthonokban 5600 áldozatot szedett eddig a Covid-19 betegség, a kórházban elhunytak száma 10 129-re emelkedett. „A kórházakban és az egyéb intézményekben elhunytakon kívül vannak, akik az otthonaikban halnak meg, ezeket a haláleseteket is regisztrálja a statisztikai hivatal” – hangsúlyozta a járványügyi illetékes. Az első 6 ezer halotti bizonyítvány alapján megállapítható, hogy a járványban elhunytak átlagéletkora 81 év, 68 százalékuknál pedig több halálok is szerepel, egyebek mellett szívelégtelenség, súlyos magas vérnyomás, neurológiai betegségek, cukorbetegség vagy rákbetegség – hívta fel a figyelmet Jérome Salomon. Az illetékes ugyanakkor ismételten kiemelte, hogy az egymás utáni hatodik nap csökkent az intenzív osztályon ápolt betegek száma, 91-gyel 6730-ra. Hétfőn 24 súlyos beteggel volt kevesebb a kórházakban, mint előző nap, vasárnap 38-cal, szombaton 124-gyel, pénteken 62-vel, csütörtökön 82-vel voltak kevesebben az intenzív osztályokon, mint az azt megelőző napokon. Ez utóbbi mutató jelzi a nyomást a francia egészségügyön, amely a járvány kezdete előtt alig 5 ezer intenzív ággyal rendelkezett. A regisztrált betegek száma az előző napi 98 076-ról 103 573-ra nőtt. Kórházban 32 292 beteget ápoltak, ami már csak 179-cel több, mint hétfőn, és 1087-en gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 28 805-re 27 718-ra emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma. Emmanuel Macron államfő hétfő este meghosszabbította május 11-ig a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat. A veszélyeztetett embereknek és az időseknek azonban május 11. után is otthon kell maradniuk – jelezte a járványügyi igazgató, jóllehet nem mondta meg, hogy pontosan melyik korosztályt fogják érinteni továbbra is a korlátozások.