Müller Cecília nagyszámú fertőzöttre számít, és a kórházakból kitett betegeket szerinte új, családi összefogásban kell ápolni

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy azért kell most kiüríteni a kórházi ágyak 60 százalékát, hogy a kellő ágyszám és lélegeztetőgép rendelkezésre álljon, ha nagyszámú megbetegedés lép fel az országban.

Újabb egyéni védőfelszereléseket szállítottak Magyarországra. Összesen 10 millió sebészi szájmaszk, 900 liter fertőtlenítő folyadék és 24 600 izolációs köpeny érkezett Budapestre - jelentette be Kiss Róbert alezredes az operatív törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. Közölte, hogy csütörtökön 11 iráni állampolgár hazautazik. Közülük nyolcan önként, három személyt pedig kitoloncolnak. Április 23-án még 3-an hagyják el Magyarországot. Ők azok, akik a magyar hatóságok szerint korábban agresszívan viselkedtek a kórházban.



Kiss Róbert elmondta, hogy 13 360 hatósági karantént rendeltek el eddig. Kedden a repülőtéri rendőrök egy fővel szemben eljárást kezdeményeztek, mert a számára elrendelt házi karantén ellenére megpróbálta elhagyni Budapestet. Vele szemben szabálysértési eljárás indult. A teherforgalomnál van némi fennakadás a határátkelőknél.



Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1579 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma szerda reggelre. Elhunyt újabb 12 beteg, velük együtt 134 személy vesztette életét a vírus következtében. Gyógyultan pedig 192 fő távozhatott a kórházból. Közölte, hogy az idős otthonok ellenőrzését azért rendelte el, hogy megvédjük az idős embereket. Látni kell, hogy az ellátásukat biztosító szociális intézmények rendben vannak-e, felkészültek-e a járványügyi intézkedések végrehajtására, biztosított-e az orvosi és ápolói ellátás. A Pesti úti szociális otthonról azt mondta, hogy azért kapott kiemelt figyelmet az intézmény, mert ott sokan vannak fertőzöttek. Felhívta a figyelmet, hogy már vidéki intézményekben is megjelent a vírus, ezért rendkívül fontos az ellenérzés, amely még folyamatban van. A kórházi ágyak kiürítéséről azt mondta, hogy ez nem egy hirtelen intézkedés, mivel folyamatos felkészülés zajlik, több ütemben az egészségügyi intézményekben. Erre azért van szükség, hogy a kellő ágyszám és lélegeztetőgép rendelkezésre álljon, ha nagyszámú megbetegedés lép fel az országban. Egyelőre a járvány kezelése megfelelőnek tűnik, mivel a fertőzések napi emelkedése nem kiugró. Próbálják a járványgörbét olyan laposan tartani, amennyire lehetséges. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy egy intézményben is akár egyszerre nagyszámú megbetegedés előfordulhat. Ezekre az intézkedésekre szerinte azért van szükség, hogy senki ne maradjon ellátatlan. Ezért kérte, hogy az intézmények tartsák be Kásler Miklós emberei erőforrások erre irányuló utasításait, és működjenek együtt. Megértést kért azoktól, akiknek a hozzátartozóit most haza kell küldeni. Újabb összefogásra van szükség szerinte, hogy a családok kitalálják, hogy az akkut ellátást nem igénylő betegek ápolását meg tudják oldani. Felhívta a figyelmet arra, hogy valamelyest segít a szakápolási rendszer, de nem helyettesíti az otthoni ápolást. Emlékeztetett arra, hogy Kásler Miklós kijelentette, hogy ha egy megyében több intézmény van, akkor azok közösen gondolkodva együtt dönthetnek arról, hogyan osztják meg a COVID-19 miatt felszabadítandó ágyszámot. A kikötött 60 százalékos ágyfelszabadításból 50 százaléknak rendelkezésre kell állni április 19-re. Müller Cecília leszögezte, hogy a hazabocsátás egy orvos-szakmai döntés kell, hogy legyen. Több szakmából álló konzílium kell, hogy döntsön a betegek kiengedéséről. Senki nem kerülhet úgy haza, hogy később bármilyen egészségkárosodást kell elviselnie. Megértés, együttműködést és segítséget kért ehhez.

Újságírói kérdések: Arra a kérdésre, hogy meddig tarthat a járvány itthon, Müller Cecília azt felelte, hogy amikor már további emelkedést nem tapasztalnak az új fertőzéseknél, akkor még szükség lesz némi türelemre ahhoz, hogy némi felszabadulást érezzünk, és valóban csökkenjen a megbetegedések száma. Minden korosztályból kerülnek ki gyógyultak. Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy távoktatásban oktatják az orvosokat a koronavírusos betegek ellátására. Kérte, hogy fokozottan takarítsák a társasházak közös tereit. Müller Cecília érdeklődésre közölte, hogy a fertőzöttek halálozási arányát tekintve az összes ország közül az alsó harmadban foglal helyet Magyarország. A kesztyűkről Müller Cecília azt mondta, hogy cérnakesztyű csak a nagy szennyeződések ellen véd, a gumikesztyű pedig addig, amíg nem szakad el, de ez is viszi a szennyeződést, ha sokáig rajtunk van. Hangsúlyozta, hogy a kézmosást a kesztyű nem helyettesíti. A tisztifőorvos érdeklődésre azt felelte, hogy nem csak a lélegeztetésre szoruló koronavírusos betegeket kezelik kórházban, mert más komolyabb tünetek esetén is van gyógyszeres, kórházi ellátás. Az alezredes szerint dinamikusan tud reagálni a rendőrség ebben a helyzetben. Elmondása szerint a kijárási korlátozások megsértése miatt főként fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök, de kérte, hogy ennek ellenére korosztálytól függetlenül mindenki tartsa be az előírásokat. Kérdésre az alezredes elmondta, hogy mérséklődött a veszélyhelyzet elején tapasztalt felvásárlási láz. Müller Cecília kijelentette, hogy daganatos beteg beavatkozását, kezelését nem lehet halasztani. Aki mégis ezt tapasztalja, az forduljon az intézményvezetőhöz, a betegjogi képviselőhöz, vagy ha nem találnak megoldást, akkor a népegészségügyi központhoz. A tisztifőorvos szerint kevésbé veszélyeztetett az a cukorbeteg, akinél még nincs szövődmény, illetve aki tartja a diétát. Müller Cecília azt mondta, hogy nem állt le a véradás az országban, és továbbra is fontos, hogy az folyamatos legyen. Ezért azt kérte, hogy aki teheti, az adjon vért.