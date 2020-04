Mészáros Lőrinc járvány idején is szépen gyarapodik, borpatikát szed válság ellen

Az Olajág Otthonok nem hasonlíthatók össze a nem egyszer 4-6 ágyas szobákat kínáló önkormányzati otthonokkal, itt a lakók saját bútoraikkal berendezett apartmanokban élnek, nem jelent gondot az elkülönítés. Valahogy mégis bejutott ebbe a védett környezetbe is a koronavírus, a zuglói intézményben öt lakónál és két dolgozónál mutatták ki a fertőzést.

Cserhalmi Imrének a múlt hét közepén épp akkor telefonált egy másik épületben lakó ismerőse, hogy nála most jártak gyorstesztet készíteni, amikor arról beszélgettünk, milyen az élet az elzárt otthonban. A 110 lakót és 80 munkatársat érintő ellenőrzést az otthon egy magán laboratóriummal végeztette el. A Népszabadság egykori vezető munkatársa, újságíró generációk tanára az előzményekről elmondta, hogy március 30-a óta nem léphetnek ki a lakásukból, akkor kaptak egy körlevelet a főigazgatótól, hogy egy infarktusban elhunyt lakótársuknál az Uzsoki Utcai Kórházban kimutatták a koronavírust. Mi itt egy buborékban, védőburokban élünk, egyébként is minden segítséget megkapunk, de a karantén elrendelése óta még nagyobb körültekintéssel szerveznek meg mindent – írta le a helyzetet kollégánk. A kiporciózott élelmet maszkban és kesztyűben a lakásokhoz viszik, folyamatos a fertőtlenítés, ha csekket kell befizetni, elviszik, de a postára már olyan munkatárs megy velük, aki nem találkozik a bentlakókkal. Alig vannak a máskor népes kerti utakon, de korábban az is előfordult, hogy a lakók kutyáit is a személyzet vitte le sétálni. Cserhalmi Imre tavaly könyvet írt néhány lakótársa hol kalandos, hol tragikus életéről „Akiken átgázolt a XX. század” címmel. Az interjúk alatt sokakkal megismerkedett, s amikor az intézményben elrendelt zárlat elején felhívták, hogy van-e kedve néhány depresszióba hajló szomszédján beszélgetésekkel segíteni, azonnal igent mondott. Az első percekben még sötét gondolatok kerülnek elő, de minden nap nevetve teszik le a telefont. Szintén az otthon vezetőinek kérésére összeállított a társaknak egy 25 kötetből álló ajánlatlistát is, hogy mit lenne érdemes elolvasni a csendes délutánokon. Az Olajág marketing csoportja pedig két héten át minden nap gazdag programajánlót küldött a lakóknak. Múlt vasárnap megkapták a főigazgató újabb körlevelét, amelyben tájékoztatta a lakókat az utóbbi napokban az otthonnal kapcsolatban a médiában megjelent hírekről. A körlevelek hangvétele kollégánk szerint olyan, mintha egy gondoskodó családapa írta volna őket. Imre mindenkit arra biztat, foglalják le magukat, úgy könnyebben telnek a napok. Ő 86 évesen könyvrecenziókat ír, a megérkező köteteket fertőtlenítik, majd a portán pihentetik 2-3 napig, mielőtt elviszik hozzá. Karantén-naplót vezet, amiben megjelennek az otthon eseményei, intézkedései mellett az országos történések és politikai viták, és persze a saját véleménye is. Szerinte nagyon sokat tesznek a bent élők biztonsága és kényelme érdekében, de azt is hozzátette, pontosan látják a lakók, mennyire túlterheltek a gondozók, ápolók, éttermi alkalmazottak, takarítók, karbantartók, mennyi munka van az ő nyugalmuk mögött.