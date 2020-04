Van olyan ország, ahol nem az idősek a koronavírus elsődleges "célpontjai"

Rájöttek egy alapigazságra: ha gondolataikat egész nap a koronavírus tölti ki, és még a szabadidejüket is erre fordítják, előbb-utóbb idegileg felmorzsolódnak.

Szerencsére a YouTube csatornáján a koronavírus vesztes helyzetbe került. A legkülönbözőbb kimutatásokból kiderül, hogy a pánikkeltést fokozó, egymásnak ellentmondó elemzések helyett, inkább a felhőtlen szórakozást választják. A fiatal korosztály a zene mellett kötött ki. Az Anacondaz nevű rendkívül népszerű alternatív rapegyüttes közreműködésével sugárzott műsort legutóbb négymillióan nézték meg. Az 2016-ban Szentpéterváron alakult „The Hatters” együttes ötvözi a népzenét, a cigányzenét, a folk punkot. Egyik közreműködőjének száma, ami kritikusai szerint, semmi rendkívülivel nem hívja fel magára a figyelmet, 2 millió 200 ezer nézőt vonzott. Az 1986-ban Leningrádban született rendkívül impozáns és szép Olga Buzovának az Instagramon több mint 20 millió lelkes híve és előfizetője van. Valószínűleg elsősorban inkább az idősebbek klikkeltek rá arra a műsorra, amely Olaszországról szólt, de természetesen nem a járványról, hanem az ország szépségeiről: Firenze múzeumairól, Santo Spirito XIII. századi templomáról. Egy másik adásban régi orosz dalokat válogattak össze. A komikusok közül elsöprő a sikere az 1983-ban született Ilja Szoboljovnak, aki ötven városban tett turnéján volt túl, amikor kitört a járvány. Most a humorista, zenész, nagysikerű tv-és rádióprogramok résztvevője a képernyőn folytatja. Legutóbbi műsorára 1 millió 200 ezer ember volt kíváncsi. Ezúttal még az olyan trágárságot is megbocsátották neki, amiért korábban kritika érte volna. „Ez is jobb, mint a vírus” – vélekedett egy kritikusa. Furcsa módon szívesen idézik fel az emberek az elmúlt évtizedek nagy válságait, amikor mindig a világ végéről énekeltek. Hallgatva ezeket a dalokat, elmondhatják, hányszor haldoklott már a világ, de mi még mindig élünk! A koronavírus később érte el Oroszországot, mint sok más országot. Ezért a Levada Centr független közvéleménykutató intézet március 19-től 25-ig megtartott felmérése szerint a többség még nem félt attól, hogy megkapja a fertőzést. Még március 20-án is rengetegen hitték azt, hogy hazájukban el sem terjed a vírus. A WCIOM, országos közvéleménykutató február végi felmérése még elképesztőbb tájékozatlanságról tanúskodott. A megkérdezettek többsége biztos volt abban, hogy az orosz egészségügy képes megvédeni a lakosságot a vírus elterjedésétől. A legbiztosabbak ebben az idősek voltak. A rendkívül szigorú korlátozások, karanténok sem ijesztették meg az embereket. A „sztopkoronavirusz.rf.” honlap felmérése szerint március végén a megkérdezettek 50-60 százaléka aggódott némileg a fejlemények miatt és csak 20 százalékuk élt át igazi ijedelmet, 2-6 százalékuk pedig pánikot. Nyilvánvalóan a Putyin által javasolt rendkívüli állapot kihirdetése, a roppant drasztikus intézkedések után, az oroszok végtelen türelme és visszafogottsága is véget ér. Az oroszok széles tömegei most szembesülnek igazán az elkerülhetetlen következményekkel. A lakosság már eddig is kezdett berendezkedni a legrosszabbra. A mosószerek, konzervek, liszt, cukor, vaj, az egészségügyi eszközök után újabban rendkívüli mértékben megugrott a hajdinakása és a vírus ölőnek hitt fokhagyma, de még sokkal inkább az óvszerek és a legkülönbözőbb szexuális eszközök vásárlása. Az egyik legnagyobb online-kereskedés, az Ózon márciusban 300 százalékos emelkedésről számolt be óvszerekből és szexjátékokból. Jelentősen többen vásárolnak elektronikai eszközöket, hűtőszekrényeket. Csak találgatni lehet, mi lehet az oka a baseball-ütők iránti kereslet növekedésének. Csak nem önvédelemre készülnek?