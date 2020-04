Ártatlannak vallja magát a szövevényes doppingügybe keveredett olasz motorversenyző

Tizennyolc hónapos eltiltást kapott Andrea Iannone, gyorsasági motoros, aki két pozitív teszt ellenére sikeresen fellebbezett a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál.

Szövevényes doppingügybe keveredett Andrea Iannone, olasz gyorsasági motorversenyző. A 30 esztendős sportoló kálváriája tavaly év végén kezdődött, amikor kiderült, hogy a Maláj Nagydíj után pozitív lett a doppingtesztje. Az Aprilia pilótája mindent tagadott, azt állította, hogy fertőzött étel következtében juthattak tiltott anyagok a szervezetébe. Iannone újabb tesztet kért, de ez is tiltott szert mutatott ki a szervezetében.

Mégsem tiltották el, mert ügyvédei Iannone hajmintájával bizonyítani tudták, hogy valóban a sportoló tudtán kívül került szteroid a szervezetébe. Mivel a vizsgálat alatt felfüggesztették a versenyengedélyét, az olasz lemaradt a teljes téli tesztidőszakról, csapata, az Aprilia pedig, bár hivatalosan kiállt mellette és közölte, hisz az ártatlanságában, kijelentette, hogy amennyiben egy-két évre eltiltják, véget ér az együttműködésük.

Április elején megszületett az ítélet: Iannone vétkes, és másfél évre felfüggesztették a versenyzés alól. Ennek ellenére némiképp ez az álláspont is ellentmondásos, ugyanis a Nemzetközi Sportdöntőbíróság elfogadta az olasz fellebbezését, miszerint nem szándékosan doppingolt, viszont miután mindkét tesztje pozitív lett, nem tudta felmenteni a versenyzőt. Ha az egyszeres futamgyőztes szándékosan csalt volna, négy évre tiltják el.

Amennyiben Massimo Rivola csapatfőnök tartja magát ahhoz, amit februárban mondott, úgy Iannone és az Aprilia együttműködése hamarosan véget ér. A koronavírus-járvány miatt viszont még nem egyértelmű, mit hoz a jövő.

A Katari, az Amerikai, az Argentin, a jerezi és a Francia Nagydíjat is elhalasztották, leghamarabb Mugellóban indulhat először a mezőny május 31-én, azonban ennek a futamnak a sorsa is erősen kérdéses. A Nemzetközi Motor Szövetség azzal is számol, hogy a szezon akár januárig is eltarthat, azonban ez sem tűnik egyelőre megvalósítható forgatókönyvnek. Az idő Iannonének kedvezhet, de kevés reménye van arra, hogy megtartja az olasz gyártó. Helyét nagy valószínűséggel a szintén tapasztalt ex-MotoGP-s, a jelenleg pont Aprilia-tesztversenyző Bradley Smith veheti át.

Miután Iannone a büntetés letelte után már 32 éves lesz, a piac pedig tele van rendkívül gyors, tehetséges pilótákkal, akik alig várják az előrelépést, valószínűleg pályafutása végét jelenti majd, ha hivatalosan kiteszik jelenlegi csapatából.

Iannone nem szerzett világbajnoki címet sem a 125, sem pedig a 250 köbcentisek között, azonban így is rendkívül gyors pilóta. A három Moto2-es szezonjában egyaránt a harmadik helyen végzett, a jó teljesítményének köszönhetően pedig lecsapott rá a Ducati. A szatelit Pramac Ducatinál kapott lehetőséget, amivel élt is, 2015-re pedig Andrea Dovizioso csapattársa lett a gyári csapatnál. Iannone amilyen pokoli gyors tudott lenni, olyan forrófejű is volt: sokat esett, volt hogy csapattársával ütközött a verseny utolsó köreiben, két év alatt összejött neki egy győzelem Spielbergben, ezen kívül hat dobogós helyet szerzett. Hiába volt sokszor gyorsabb, mint Dovizioso, nem tudott egyenletes teljesítményt nyújtani, míg az olasz csapattárs a világbajnoki címért csatázott, ő csak időközönként villant meg, 2016 év végén pedig el is köszöntek tőle.

A Suzuki dobott mentőövet neki, azonban az olasz, és Alex Rins képtelen volt a korábbi eredményeket hozni. Rins 2018-ban az olasz fejére nőtt, Iannonének két év után innen is mennie kellett és a leggyengébb gyári csapat, az Aprilia fogadta be.

Iannone nehezen jött ki spanyol csapattársával, Aleix Espargaróval, akit az idei évre tervezett új motor bemutatása alkalmával vérig sértett: azt nyilatkozta, hogy kizárólag az ő tanácsai alapján fejlődött sokat az új váz. Erre a spanyol úgy reagált, hogy Iannone mindenkivel szemben tiszteletlen volt, egyébként az összes edzésen az ő beállításait használta.

Iannone sokkal sikeresebb lehetett volna, ha mentálisan erősebb, a másfél éves büntetés pedig könnyen lehet, hogy lezárja a pályafutását.