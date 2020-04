Fekete György halálára

A francia csatornák még a járvány idején is szórakoztatni próbálnak, hírműsoraikban is. Az ő életüket is teljesen felforgatta a koronavírus.

A francia televízióknak egyik napról a másikra kellett alkalmazkodniuk az új helyzethez. Az ingyenesen fogható csatornák élete teljesen megváltozott. A legnézettebb televíziót, a nyolcvanas évek vége óta magánkézben lévő TF1-et több szempontból is kellemetlenül érintette a járvány. Egyrészt azért, mert részint a reklámokból él, a hirdetési bevételek azonban Franciaországban is zuhantak a járvány kitörése óta. Másrészt mert különösen népszerűek a TF1 nagy közönség előtt forgatott showműsorai, amelyeket már más körülmények között kell felvenni. Igaz, ugyanez a közszolgálati France 2 több programjára s érvényes, például Michel Drucker vasárnapi beszélgetős műsorára, amit hétről hétre több mint egymillióan követnek nyomon. Ami a sorozatokat illeti, a TF1 kénytelen volt felfüggeszteni népszerű, a 20 órás híradó előtt sugárzott Demain nous appartient-et („Miénk a holnap”), amely márciusban, a 686. résznél intett ideiglenes búcsút a nézőknek. A France 2 is közkedvelt sorozata, az Un si grand soleil („Oly nagy nap”) felfüggesztése mellett döntött. Elvben ugyan felvettek előre annyi részt, hogy akár a sorozat májusig is mehetne, mivel a hírműsorokra érthető módon most nagyobb az igény, meghosszabbították a 20 órás híradót, így a sorozatot jobb időkben folytatják majd. A második számú közszolgálati csatorna, a France 3 (az 1-esnek ma is a TF1-et nevezik) viszont úgy döntött, nem veszi le műsorról Plus belle la vie („Szebb az élet) című sorozatát. A realityk rosszul jártak: a W9 csatorna Thaiföldről hazaköltöztette az Apprentis aventuriers („Kezdő kalandorok”) túlélőshow stábját. A francia híradók tartalma más, mint amit itthon megszokhattunk. Ez különösen a TF1 televízió este nyolc órakor kezdődő hírműsorára igaz. Politikai téma kevés van, inkább a társadalmi kérdésekre koncentrálnak, a félórás programban 4-5 perces belföldi riportok dominálnak és a szórakoztatásra helyezik a hangsúlyt. A France 2 közszolgálati csatorna híradója a verseny szellemében szintén 20 órakor kezdődik, ez valamivel komolyabb, de informatívabb, s több a politikai téma. Főleg a TF1 híradója az, amely egyetlen témát hosszabban, több szemszögből is megvilágít. A napokban például slágertéma, mennyire tartják magukat a franciák a szigorú kijárási korlátozásokhoz. Miután a kormány elrendelte, hogy 10 órától este 7 óráig tilos sporttevékenységet végezni, a televízió arra kereste a választ, jó döntés volt-e. Az eredmény inkább lesújtó. Párizsban 19 óra után óriási tömeg lepte el a Szajna partját, sokan joggingoltak, a kötelezően előírt másfél méteres távolság betartásáról szó sem volt. „Teljesen kontraproduktív volt az intézkedés” – panaszkodott az egyik megszólaltatott. Hasonló következtetésre jutott a France 2 hírműsora. Különösen érdekes volt a Tf1 egy másik riportja. A stáb a parti őrséget kísérte el egy útjára, merthogy a tengerpart közelében is folyamatosan járőröznek és azt vizsgálják, a hajók tartják-e magukat az előírásokhoz. Egyszercsak egy kis öbölben kis hajóra lettek figyelmesek a rendfenntartók. „Biztosan búvárok” – mondta a parancsnok. Hamar kiderült, egy kutatócsoport végez merüléseket, de van engedélyük, így a riport happy enddel zárult. Fontos megjegyezni: akár a TF1, akár a France 2 teljesen korrekt módon számol be a történésekről, nem lehet politikai elhajlást felfedezni, bár Marine Le Pen jobboldali populista Nemzeti Tömörülésével (FN) szemben talán kritikusabbak a többinél. Már a hírműsorokban is téma a járvány utáni élet. Igyekeznek felkészíteni az embereket arra, hogy a visszatérés nem megy gyorsan.A France 2 vasárnap esti híradójában egy családon keresztül mutatták be azt, mennyire nehéz a szülőknek, hogy gyermekük várhatóan csak szeptember elején mehet legközelebb iskolába, vagyis fél évig van otthon. S ezt a helyzetet a gyermekek sem élvezik. Egy negyedikosztályos kislány, Leeloo arra panaszkodott, hogy hiányoznak a barátai, osztálytársai. De neki is, ahogy a francia televízióknak egyik napról a másikra kellett alkalmazkodnia az új helyzethez.