Hamarosan nyolcfős lakodalmakat engedélyeznek Csehországban

Andrej Babis miniszterelnök szerint nagy vita alakult ki a kormányban a lagzik megtartásának a feltételeiről.

Továbbra is lassabb a fertőzöttek számának napi növekedése Csehországban, mint a korábbi hetekben. Csütörtök reggel 6303 új koronavírussal fertőzöttet tartottak nyilván, ami 152-vel több, mint szerdán – derül ki a cseh egészségügyi tárca honlapján megjelent legújabb kimutatásból. Bár a szerdai növekmény magasabb, mint a hét elején, továbbra is jóval alatta marad a korábbi napok átlagának. Csehországban az első fertőzést március elsején mutatták ki. Eddig 146 004 tesztet végeztek el. A szerdai tesztek száma megközelítette a kilencezret. A hatóságok szerint a cél, hogy a napi tesztek számát tízezerre emeljék. A Covid-19 betegség áldozatainak száma csütörtökön reggel 166 volt, hárommal több, mint szerdán. A kigyógyultak száma csütörtökön 155-tel 831-re emelkedett. Adam Vojtech egészségügyi miniszter csütörtöki rádiónyilatkozata szerint a számok azt jelzik, hogy Csehországban eddig sikerült a járvány terjedését ellenőrzés alatt tartani, ami lehetővé teszi a gazdasági és közéletet korlátozó intézkedések fokozatos feloldását. A normalitáshoz való visszatérés forgatókönyvét kedden ismertette a cseh kormány. Andrej Babis miniszterelnök szerda este a közszolgálati televízióban érdekességként elmondta, hogy a kormányban a legnagyobb vita a lakodalmak megtartásának feltételeiről alakult ki. Végül az a megállapodás született, hogy hétfőtől kezdve újra engedélyezik az esküvőket, majd legfeljebb nyolc személy részvételével a lakodalmakat is. Június 8-tól pedig engedélyezik 50 ember részvételét a lagzikban. Babis a televízióban elismerte, hogy a kormány megfeledkezett az egyházi szertartások felújításáról. Jan Hamácek belügyminiszter azt mondta, hogy a megfelelő javaslatot a héten terjeszti a kormány elé. Csehországban március közepétől tilosak az egyházi szertartások is, számos templomból a miséket a közösségi hálózaton keresztül közvetítik a hívőknek. Balga Zoltán, a prágai magyar római katolikus plébánia plébánosának magyar nyelvű miséi is rendszeresen követhetők a Facebookon.

A szakértők szerint most tetőzik a járvány Szerbiában

Továbbra is nő az új fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, a fertőzöttek számának emelkedésénél azonban már gyorsabb a gyógyultak számának növekedése. Szerbiában a szakértők szerint éppen tetőzik a járvány, május közepére az ország túl lehet a nehezén. Predrag Kon járványügyi szakember szerint sokan már a nyaralásukat tervezik, véleménye szerint viszont a mostani idényben még nem kellene külföldre utazni, mindaddig nagyfokú elővigyázatosságra van szükség, amíg nem alkotják meg a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást. Szerbiában egy nap alatt 4465-ről 4873-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az első fertőzöttet március 6-án regisztrálták az országban. Azóta 99-en haltak bele a Covid-19 betegségbe, és 400-an gyógyultak ki belőle. Koszovóban az utóbbi 24 órában 387-ről 423-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és 7-ről 9-re emelkedett a betegség halálos áldozatainak a száma. A kis balkáni országban 71-en már felgyógyultak a betegségből. A koszovói állampolgárokat felháborította, hogy a legutóbbi intézkedések értelmében mindenkinek csak másfél órára engedélyezik otthona elhagyását, az egészségügyi szakemberek szerint viszont minél kevesebb ember van az utcákon, annál könnyebb megfékezni a járvány terjedését. Montenegróban egy nap alatt 283-ról 288-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A betegség halálos áldozatainak a száma négy, míg a felgyógyultaké 55. A belügyminisztérium jelentése szerint, amióta március 17-én megjelent a SARS-CoV-2 vírus, azóta 900 embert vettek őrizetbe a kormány korlátozó intézkedéseinek megszegése, főleg a kijárási és gyülekezési tilalom semmibevétele miatt. Bosznia-Hercegovinában csütörtökre 1083-ról 1110-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi másfél hónapban 42-en haltak bele a fertőzés szövődményeibe, 253-an pedig kigyógyultak a betegségből. A boszniai sajtóban megjelent, hogy hamarosan újranyithatnak az iskolák, az oktatási minisztérium azonban cáfolta ezt az értesülést. Mint mondták, várhatóan ebben a tanévben már nem térnek vissza a diákok az iskolapadba, a felvételi és záróvizsgákat azonban megírhatják. Az észak-macedón egészségügyi miniszter szerint is május közepétől lehet az intézkedések valamiféle enyhítésére számítani. Mint mondta, nem nyitják ki azonnal a vendéglátó- és szórakozóhelyeket, de lassan megkezdődhet az élet visszaterelése a normális kerékvágásba. A nyugat-balkáni országban szerdáról csütörtökre 908-ról 974-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A Covid-19 betegségből 98-an már felgyógyultak, 45-en pedig belehaltak.