Újabb adócsökkentésekről döntött a kormány

Az adókönnyítések 200 milliárdos bevételkieséssel járnak, igaz, ennek jelentős része nem új terv.

A korábbi döntésnek megfelelően július elsejétől a szociális hozzájárulási adó 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken. Ez fél év alatt 160 milliárdos adót hagy a cégeknél – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter egy Facebook videóban. A bejelentésben semmi új nincs, ezt már sokadszorra jelenti be a kormány – mint új intézkedést. Ráadásul azon cégeken ez nem segít, amelyek leálltak, hisz ha nincs bevétel szochot sem igazán tudnak fizetni. A most bejelentett adócsökkentés be volt tervezve a költségvetésbe, vagyis ha nem jön a válság, akkor is sor került volna erre az adócsökkentésre, hisz erről már évekkel ezelőtt megállapodott a kormány a munkaválókkal és a szakszervezetekkel. Új intézkedés viszont, hogy cégeknek a társasági adót nem május végéig, hanem szeptember végéig kell bevallani és befizetni. A tőzsdei cégeknek, bankoknak, biztosítóknak május végéig kell beszámolót készíteni és adót fizetni – mondta Varga Mihály. A fizetés nélküli szabadságon lévők továbbra is jogosultak az egészségügyi ellátásra – jelentette be Varga Mihály. Helyettük a munkáltatónak kell megfizetni a havi 7710 forintos biztosítási díjat – persze ha van miből, de ezt nem a miniszter tette hozzá. Varga Mihály azt is bejelentette, hogy a cégek egyedileg bármely adó mérséklését kérheti a járványveszélyre hivatkozva. Ennek mértéke elérheti az öt millió forintot. 2021-től 12 százalékról 11 százalékra csökken a kisvállalkozói adó kulcsa. A turizmus területén működő cégeknek 2020 december 31-ig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót – ez megint az önkormányzatok bevételét csökkentené, ám Varga arról beszélt, hogy a kieső bevételeket megtéríti a költségvetés az önkormányzatok számára. (Nem így tett a kormány a fizetős parkolás megszüntetésekor, illetve elvonta az önkormányzatok gépjárműadó-bevételeit is.) Fontos változások jönnek a Széchenyi Pihenő (SZÉP) kártyáknál: nem kell szochot fizetni a munkáltató juttatás után, így a SZÉP-kártya adóterhe 32,5 százalékról 15 százalékra csökken. A kedvezményes adókulccsal adható összeg „csaknem megduplázódik” – jelentette be Varga Mihály. A SZÉP kártyára idén 225 ezer forintot fizethet a munkáltató.