Szerelmes dalok, vírusmentesen – A Budapest Bár is „házhoz szállít”

Bár a Budapest Bár lemezbemutató koncertje elmaradt, a közönség nem maradt kárpótlás nélkül.

Nemcsak nem felejtődtek el a békebeli kávéházi cigányzenék, hanem a reneszánszukat élik, köszönhetően Farkas Róbertnek és 2007-ben alapított zenekarának. A Budapest Bár eredetileg csak egy lemez erejéig állt össze, ám a közönség olyan jól fogadta az egykori slágerek manírmentes, új energiával átitatott előadását, hogy nem volt megállás. A Budapest Bár tizenhárom év alatt most eljutott a nyolcadik, a Ha megtehetnéd című sorlemezig, ám a március 15-ére meghirdetett lemezbemutató koncertet – ahogy azon a héten már több fellépést is – kénytelen volt lemondani. A nemzeti ünnep alkalmából Farkas Róbert a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült, ám a díjátadót is későbbre halasztották.

Mivel a Budapest Bárt tizenkét énekes és öt muzsikus alkotja, nem lesz online közvetített koncertjük, se fellépésük a balkonon. – Jó időben persze nyitott ablaknál gyakorlok, ilyenkor a közvetlen szomszédoknak is muzsikálok, ám a közönség előtti élő koncert erejében hiszek – meséli Farkas Róbert. – A zenekar tagjaival nem járunk össze, telefonon tartjuk a kapcsolatot, mindenki a családjával van, és ez igaz a Kollár-Klemencz Lászlóval és Dargay Marcell-lel alkotta triónkra, a Zabolátlan lovaimra is. Zenélek, zenét hallgatok – barokk muzsikát, Bachot –, és sokat olvasok. Előszeretettel forgatom az életrajzi könyveket, továbbá Bukowski, Spiró, Dragomán, Grecsó műveit – írja le a napjait. – Csak ha nagyon szükséges, akkor megyek ki az utcára: talán, ha minél komolyabban vesszük a kijárási korlátozásokat, annál gyorsabban túl leszünk ezen a járványon.

Farkas Róbert optimista, reméli, hogy már júniusban vagy júliusban újraindul az élet Magyarországon. – A helyzetre való tekintettel kaptunk későbbi időpontokat is a lemezbemutatóra, de hogy a közönséget kárpótoljuk az elmaradt élményért, az albumot feltettük teljes egészében a YouTube-ra. – Teszi hozzá Farkas Róbert. – A lemezt természetesen digitális formátumban is meg lehet venni, sőt, ha valaki „rendes” CD-t szeretne, azt is kiszállíttatjuk garantáltan vírusmentesen, fertőtlenítve.

A Ha megtehetnéd tematikája a vágy és a szerelem, de nemcsak régi slágerek feldolgozásai találhatók rajta, hanem új szerzemények is. A címadó dalt Lovasi András írta-énekli, a dalszerzők között ott van Szűcs Krisztián, Keleti András és Frenk – de találunk rajta két olyan költői Kaláka-feldolgozást is –szövegírók: Kosztolányi Dezső és Jeszenyin, Weöres Sándor fordításában –, amitől mindenképp játékos kedvünk kerekedik. Infó Budapest Bár: Ha megtehetnéd (2020) Kiadó: Bár Produkció