Íróasztaltól a vörös zónába: megkezdődött az egészségügyi szakdolgozók vezénylése

A győri polgármestert arról kérdeztük, miként lehet egy nagyvárost ilyen körülmények között irányítani.

Szerdán éjfélkor ért véget a kéthetes karantén Győr polgármestere számára, aki szintén megfertőződött koronavírussal. Dézsi Csaba András – bár tünetmentes volt - március 27-én ás április 1-jén végeztette el magán a teszteket, mert Lipovits Szilárdot, a város jegyzőjét lázzal, valamint felső légúti panaszokkal vizsgálták, szervezetében pedig kimutatták a vírus jelenlétét. Később az is kiderült, Radnóti Ákos alpolgármester és Hajtó Péter képviselő is megfertőződött. - Az elmúlt tíz napban 342, a város irányításával kapcsolatos e-mailt kaptam, és minden nap több órát töltöttem telefonálással, valamint Skype-on – mondta a Népszavának a polgármester, akit arról kérdeztünk, miként lehet egy nagyvárost ilyen körülmények között irányítani. - Egy mai fiatalnak nyilván nem szokatlan, nekem 57 évesen viszont egy kicsit az volt, hogy napi 12 órát vagyok online, de a praktikus dolgokat könnyű megszokni – fogalmazott.

Igaz, a legnagyobb kihívást nem ez jelentette, hanem az, hogy a január végi megválasztása után rohamtempóban kellett költségvetést készíteni, majd alig, hogy ezt elfogadták, jött a járvány és most kezdhetik az egészet elölről. (Az előző, Borkai Zsolt-féle vezetés ráadásul hátrahagyott néhány részletezni nem kívánt „meglepetést” is, amelyek miatt szintén nehéz volt a költségvetés megalkotása.) Annyiban szerencsés volt a helyzet, hogy Pergel Elza és Szeles Szabolcs alpolgármesterek, valamint Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos és Endrődi Péter kabinetfőnök nem kapták el a fertőzést, így ők bejárhattak dolgozni. Dézsi Csaba András közvetlen munkatársai közül egyedül Petrov Iván, sportért felelős polgármesteri biztos mintája lett még pozitív, ő is tünetmentesen vészelte át az elmúlt két hetet. - A helyi sportot úgyis sínre tettük már korábban – mondta erre Dézsi Csaba András a Népszavának.

A kardiológus professzor szerint orvosi tapasztalatai nagyban segítik most: „tulajdonképpen a szívkatéterezés is egyfajta válságkezelés, most is erre van szükség a járvány, valamint az önkormányzat működése szempontjából”. Elmondása szerint arra külön figyeltek, hogy az önkormányzati fenntartású idősotthonban elkülönítsék azokat, akiknek kórházba vagy rendelőintézetbe kellett kijárniuk. Velük külön személyzet foglalkozik, akik másokkal nem érintkeznek. Teszteltek is az otthonban, de nem találtak fertőzöttet. A polgármester a biztonság kedvéért szerdán és csütörtökön is elvégeztet magán egy-egy tesztet, és csak akkor megy be pénteken a városházára, ha mindkettő negatív eredményt hoz.