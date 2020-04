A boltost is megbüntetik, és a vevőt is - a túlélés ára

A miniszterelnök szerint erről a főpolgármester döntsön. Orbán Viktor elmondta, miért ürítettek ki annyi kórházi ágyat - a felelősséget az orvosokra hárította. És azt is elárulta, miért tartja kísérleti egereknek az osztrákokat.

Most jön csak a neheze, a következő napokban belépünk a tömeges megbetegedések fázisába, sokkal több fertőzöttről kapunk majd hírt- mondta pénteken a közrádióban Orbán Viktor. A már megszokott reggeli interjúban a miniszterelnök azt mondta, hogy éppen erre a csúcsidőszakra készültek, amikor kiürítettek 36 ezer kórházi ágyat Magyarországon – legalább harmincezer ágy és nyolcezer lélegeztetőgép kell ugyanis ahhoz, hogy az egészségügy a legrosszabb forgatókönyv alapján is eredményesen működjön, A kérdésre, hogy tényleg mindenkit haza kellett küldeni a kórházakból- olyanokat is, akiket otthon nem tudnak ellátni – Orbán Viktor az orvosok felelősségét emlegette: szerinte nem a politikusok, hanem egy orvosi grémium döntött arról, kinek az ellátása halasztható és kit kell bent tartani az intézményben; ezt nem a politikusok találták ki. Tudom, hogy ez nehéz és kényelmetlen helyzet, fejtegette Orbán, aki magyarázatként az itthoni idősotthonok helyzetét hozta fel: több mint ezer ilyen otthon van, és ha csak minden 10. lakójuk kapja el a fertőzést, az is több mint tízezer,kórházi ellátásra szoruló beteget jelenthet.

A miniszterelnök szerint egyébként 68 ezer rendelkezésre álló kórházi ágy 34 százaléka amúgy is üresen állt, tehát csak 16 százalékot kellett felszabadítani most.

Orbán így még mindig csak 50 százalékról beszél, miközben - ahogy azt a Népszava elsőként megírta - az ágyak 60 százalékát szabadították fel a koronavírusos betegek ellátásához A számítás „aprócska” hibája, hogy

Vagyis - ha az ágyak 34 százaléka valóban üres volt - a fekvőbetegek több mint negyedét így is hazaküldhették vagy küldik, a döntés pedig több mint 17 ezer személyt érinthet, na és az őket ellátó családtagokat.

A miniszterelnök elismerte, hogy még most is nagyon keveset tudunk a vírusról, ezért az alapvető életösztön, az óvatosság határozza meg a kormányzati lépéseket. Annak viszont örült, hogy Magyarországnak van egy laboratóriuma, Ausztria, ahol – bár szintén a sötétben tapogatóznak – előbb történnek meg a dolgok, az osztrák kormány pedig szintén előbb hoz meg egy sor döntést, melyek sikeréből vagy kudarcából itt is lehet tanulni.

Örülünk, hogy most nem mi vagyunk a kísérleti egerek – mondta kedélyesen Orbán, aki szerint az osztrák példa mutatja meg, hogy érdemes-e újranyitni az iskolákat, lazítani a korlátozásokon.

Budapestnek azonban nem sok lazítást ígért Orbán Viktor: a fertőzések magas helyi arányára hivatkozva úgy fogalmazott:



előbb-utóbb nem tudjuk elkerülni, hogy sajátos szabályokat léptessünk életbe Budapesten, illetve a főpolgármester léptessen életbe.

Orbán szerint differenciálni kell a vidéki települések és a főváros járványügyi helyzetét. Mint hozzátette, már a jövő héten történhet ilyen jellegű bejelentés - bár hogy kijárási tilalomra vagy más jellegű szigorításra gondolt, azt nem részletezte. Az sem derült ki, hogy mi történik, ha esetleg Karácsony Gergely nem értene egyet a miniszterelnök véleményével.