Mészáros Lőrinc otthagyta a milliárdos pályázatokat nyerő, Tiborczal közös ingatlanos cégét

Mert a koronavírus mindent visz - legalábbis egy francia lapnak adott interjúban. Ahol azért mindhárom "nem ellenségnek odavágott".

A koronavírus az ellenségünk, nem az Európai Unió, nem az Európai Néppárt (EPP) és még csak nem is a magyar ellenzék - hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Valeurs actuelles című francia jobboldali hetilapnak adott interjújában. A Fidesz alelnöke aláhúzta, hogy a kormány a járvány elleni harcot és az emberek megvédését tartja elsődleges feladatának a jelenlegi helyzetben. Novák Katalin szerint a koronavírus egész Európa számára közös kihívás, ezért az EU-ban a külön érdekekkel szemben a közöseket kell előnyben részesíteni. Megjegyezte ugyanakkor: az erős nemzetállamok Európa egységének letéteményesei. "Minden népnek megvannak a maga sajátosságai, különálló törekvései, amelyeket nem lehet egy zavaros masszába olvasztani" - mutatott rá. Novák Katalin úgy véli, több Európa helyett jobb Európára van szükségünk, amely tiszteletben tartja a szuverenitás és a - döntések szükséges szintű meghozását magában foglaló - szubszidiaritás elvét. Egyúttal nyomatékosította: Magyarország és az Európai Unió elképzelései nem összeegyeztethetetlenek, csak sok tekintetben eltérőek. Hasonló a helyzet az Európai Néppárt esetében is, ahol több tagpárt van, amelyek nézeteivel a Fidesz nem tud azonosulni, de ez nem jelent áthidalhatatlan akadályt. A lényeg az, hogy közös értékeken osztozunk - tette hozzá Novák Katalin. "Amíg az EPP tartja magát alapértékeihez, mi is ott leszünk. Ha ez megszűnik, akkor kilépünk" - mondta. (Hogy a kilépés mennyire önkéntes, az kérdéses, hiszen Donald Tusk az Európai Néppárt elnöke épp most deklarálta: az idén le akarja tudni a Fidesz kizárását a konzervatív pártcsaládokból.)

Az államtitkár a rendeleti kormányzást lehetővé tévő jogszabállyal kapcsolatos vádakra azt válaszolta, hogy az új törvény összhangban áll a magyar alkotmánnyal, és hagyományos parlamenti úton, kétharmados többséggel szavazták meg, a törvényhozás pedig bármikor visszavonhatja. (Arról nem beszélt, hogy lényegében csak a kormánypárt szavazta meg a rendkívüli jogrendet, noha erre az ellenzék is készen állt - igaz, azzal a feltétellel, hogy legyen határideje a felhatalmazásnak. Ebbe azonban a kormány nem ment bele.) A csütörtöki interjúban Novák Katalin úgy vélte, nagyrészt inkább a médiának szólt az Európai Bizottságot elnöklő Ursula von der Leyen azon kijelentése, hogy szükség esetén kész cselekedni az ügyben. Az államtitkár rámutatott: a bizottságnak inkább a koronavírussal kellene foglalkoznia, nem Magyarországgal.