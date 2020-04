Csináld magad - avagy ápolási kézikönyv is jár a kórházból hazaküldött betegek mellé

Az egyenruhások az iskolák környékén és az intézményekben felügyelik majd a rendet.

Rendőri jelenlétet kér az oktatásirányítás az iskolák területére, így akadályozva meg az érettségiző diákok csoportosulását – erről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. A rendőrök nemcsak az épületekben, hanem az iskolák környékén is jelen lesznek. A kormány szerdai ülésén döntött arról: a koronavírus-járvány ellenére megtartják az idei érettségiket, igaz, csak írásbeli vizsgák lesznek, szóbelikre csak kivételes esetekben kerülhet sor (például az írásbeli alóli felmentés vagy olyan tárgyak esetében, ahol csak szóbeli van). Szintemelő vizsgákat csak azok tehetnek, akiknek erre a felsőoktatási felvételinél szükségük van. A vizsgákat május 4-21. között bonyolítják le. Aki nem akar most érettségizni, az őszi vizsgaidőszakban is lehetősége lesz vizsgázni. Maruzsa Zoltán elmondta: a vizsgák teljes értékűek lesznek, ezt kormányrendeletben is rögzítik. Bár a nyelvi tantárgyak esetében is csak írásbeli lesz, a nyelvvizsga átváltásánál ezt is komplex vizsgának tekintik. A jelentkezések módosítására is van lehetőség, például ha valaki emeltszintű érettségire jelentkezett korábban, de most mégis inkább középszinten vizsgázna, változtathat. Az államtitkár biztosított mindenkit, lesz elég terem a vizsgákhoz, bővíteni fogják az érettségiztető intézmények körét is. Egy teremben maximum tíz fő tartózkodhat, a másfél méteres távolságot meg kell tartani. Ha öt főben maximalizálták volna az egy teremben tartózkodók létszámát, az sokkal több felügyelőtanár bevonását jelentette volna. Az államtitkár szerint így is legalább hatezer tanárra lesz szükség. A fertőtlenítés minden épületben kötelezően megvalósul, a diákoknak, tanároknak maszkot is biztosítanak, de a viselésük nem lesz kötelező. Igény esetén biztosítanak kollégiumi szállást, egy szobában egy diák tartózkodhat. Ha valaki külföldről érkezik Magyarországra az érettségi miatt, biztosítják számára a határátlépést, nem kell kötelezően kéthetes karanténba vonulnia. Az érettségiző diákokat nem fogják az iskolák bejáratánál tesztelni, de aki rosszul érzi magát, s különösen ha felsőlégúti megbetegedése van, ne menjen vizsgázni. A ballagásokat nm fogják megtartani. Az államtitkár kitért arra is: hasonló intézkedések történtek az érettségik ügyében Ausztriában, Németország több tartományában. Finnországban már túl is vannak az írásbeliken, Szlovákiában csak szóbeliket tartanak, Dániában írásbelit és szóbelit is. Maruzsa szerint a magyar kormány döntése illeszkedik az uniós gyakorlatba. Az érettségikről szóló kormányrendelet csütörtök éjjel lett nyilvános, ebből kiderült az is: ha az írásbelin valaki nem érte el a megfeleléshez szükséges 25 százalékot, de vizsgateljesítménye nem lett alacsonyabb 12 százaléknál, szóbeli vizsgát tehet.