1000 új számítógépet adományozott a Docler a Monori Gyermekotthonnak

Megszavazta az Európai Parlament a koronavírus-világjárvány és a következményei elleni összehangolt uniós fellépésről szóló állásfoglalást, amelyben két paragrafust is szentelnek az uniós értékek tiszteletben tartásának, illetve a magyar és a lengyel kormány “az európai értékekkel teljes mértékben összeegyeztethetetlen” lépéseinek. A képviselők jóváhagyták azt a módosító indítványt is, amely bírálja “a transznemű és interszexuális személyek jogai elleni támadásokat Magyarországon”. A határozatban az EP az uniós normákkal összeegyeztethetetlen lépések közé sorolja a magyar kormány azon döntését, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a szükségállapotot, felhatalmazza a kormányt rendeleti kormányzásra határozatlan időre, és gyengíti az Országgyűlés rendkívüli felügyeletét. A parlament ezért “felszólítja az Európai Bizottságot, hogy sürgősen értékelje, hogy a rendkívüli intézkedések összhangban vannak-e az uniós Szerződésekkel, és teljes mértékben használja ki az összes rendelkezésre álló uniós eszközt és szankciót e súlyos és tartós jogsértés kezelésére, beleértve a költségvetési eszközöket is”. A képviselő-testület emellett sürgeti a kormányközi EU Tanácsot is, hogy ismét tűzze napirendjére a folyamatban lévő, 7. cikk szerinti eljárással kapcsolatos vitákat és eljárásokat. Az állásfoglalás ugyancsak elítéli a lengyel kormány által tett lépéseket az elnökválasztások megtartására a pandémia közepén. A lengyel kormánypártot magában foglaló Konzervatívok és Reformerek frakciója külön szavazást kért a két bekezdésről, illetve a két kormányt a jogállam megsértése miatt kritizáló megfogalmazásokról, de a parlament nagy többséggel így is megerősítette a paragrafusokba foglalt bírálatokat. A képviselők elfogadták a szélsőbaloldali és zöldpárti frakció közös módosító indítványát is, amely többek között “határozottan elutasítja a transznemű és interszexuális személyek jogai elleni támadásokat Magyarországon”. Ismeretes, hogy a magyar kormány egy olyan törvényjavaslatot terjesztett be a parlament elé, amely megtiltaná, hogy a transzneműek megkaphassák a nemüknek megfelelő személyes okmányokat. A parlamenti határozatot a Fidesz EP-képviselőinek otthont adó Európai Néppárt (EPP) frakciója mellett a szocialisták, a liberálisok és a zöldpártiak nyújtották be a plenáris ülésre. A magyar kormánypárti képviselők sajtóközleményükben jelezték , hogy tartózkodtak a szavazásnál, ezzel is elutasítva a “Magyarországgal szembeni provokációt”.