Gyermekotthonok lakóinak karácsonyát szépítik meg évről évre a Kuckó önkéntesei, az idén már hétszáz adventi csomaggal

A Kuckó Önkéntes Program e hét szombaton közel hétszáz adventi csomagot oszt szét Budapest és Pest megye összes gyermekotthonában, hogy örömöt szerezzen az ott élő gyerekeknek. A kezdeményezés 2013 óta fut, és a szervezők nemcsak karácsonykor, de egész évben aktívak. Legfőbb céljuk, hogy a beérkező magánadományokból és saját forrásból élményeket nyújtsanak ezeknek a fiataloknak, és hogy a mindennapokhoz szükséges, tartósan használható eszközöket is vigyenek nekik az élelmiszerek mellett. Az otthonokban dolgozó nevelők áldozatos munkáját is szeretnék hangsúlyozni, az idén már köztük is osztottak ki elismeréseket.