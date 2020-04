Legalább száz embert foglalkoztató logisztikai és autóipari gyártóüzem épül Miskolcon

A nem alapvető szükségleti cikkeket áruló üzletek kinyitását semmi nem tiltja, csak éppen tilos bemenni ilyen boltba. És ez 50 ezer üzletet hozhat lehetetlen helyzetbe.

Egyre több helyen nyitnak újra az olyan iparcikket kínáló üzletek, amelyek látogatását az érvényben lévő kijárási korlátozások jelenleg nem engedélyezik a lakosságnak (mivel nem alapszükségleti cikkeket forgalmaznak),

írja a Magyar Nemzet . A legnagyobb közösségi oldalon az érintett vállalkozói körből többen azt jelzik: nem várnak tovább, kinyitnak, hogy legyen újra bevételük. Mint írják, a kezdeti leálláskor sokan arra számítottak, hogy két-három hét alatt lecseng majd a rendkívüli helyzet, ami a kereskedők működését is szabályozza. A szerencsésebbek akkor úgy kalkuláltak, hogy a meglévő tartalékaik elegendőek lesznek ahhoz, hogy ezt a bevételmentes, korlátozott időszakot az üzlet működtetése nélkül átvészeljék az alkalmazottakkal. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kifejtette, hogy a nyitva tartástól függetlenül azokat a boltokat, szolgáltató üzleteket nem szabad felkeresni, amelyek nem szerepelnek kivételként a kijárási korlátozásokról szóló rendeletben. – A cipő- vagy ruhavásárlás nem szerepel azok között a célok között, amiért az emberek elhagyhatják az otthonukat – fogalmazott. Az érintett területek például a ruházkodáson kívül a bútor, a sportszer-, a játék-, a könyv-, a mobiltelefon, az óra és ékszer kereskedések, mások mellett ezekbe egyáltalán nem térhet be a lakosság. A statisztikák alapján több mint 50 ezer olyan üzlet lehet a hazai piacon, amely a korlátozások feloldásáig nem fogadhat vásárlót. – Aki ilyen helyre tér be, az szabálysértést követ el, ahogy az a vállalkozó is, aki felhúzott rolóval, nyitott ajtóval azt sugallja, hogy szabad bemenni a boltba. Ezt a rendőrség hivatott ellenőrizni és ha indokolt, büntetést kiróni. Sokan félreértelmezik az előírásokat – folytatta Vámos György. Aki nem vitatja: a helyzet hetek alatt tarthatatlanná válhatott a kevésbé erős vállalkozásoknak. A főtitkár szerint az érintetteknek szüksége lehet a rájuk szabott támogatásra ahhoz, hogy átmentsék a működőképességüket, vagyis a munkáltatóknak ne kelljen megválniuk a feladat nélkül maradt eladóktól.