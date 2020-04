Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot

A jövőben a gyermekkórházba, illetve annak sürgősségi ellátóhelyeire is csak előszűrés után kerülhetnek be a betegek.

Minderről a főorvos azon az eseményen nyilatkozott a Népszavának és az MTI-nek, amelyen bemutatták a Magyar Honvédség és a Magyar Vöröskereszt által fölállított úgynevezett előszűrő állomást. A jövőben a gyermekkórházba, illetve annak sürgősségi ellátóhelyeire is csak előszűrés után kerülhetnek be a betegek. Az első nagy sátorban zajlik a kérdőíves rizikó felmérés. A koronavírusra nem gyanús betegek a „zöldfolyosón” mehetnek tovább a kórház megszokott ellátóhelyeire, a gyanúsakat pedig az úgynevezett vörös zónához tartozó sátrakba irányítják, ahol elvégzik a vírus kimutatására alkalmas tesztet. A torok, illetve garatváladékból nyert minta vizsgálatának eredményét is ezekben a sátrakban kell megvárniuk. Miután ez akár négy-öt óra is lehet az ellátásukat már ezen idő alatt megkezdik. A sátrakban kezelő helyiségeket és sokktalanítót is kialakítottak.