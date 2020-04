Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot - a Városligetet nem

Erre azért van szükség, mert a korábbi tapasztalatok szerint a várható látogatódömping miatt az emberek közötti biztonságos távolságot nem lehetne fenntartani.

A kormány által adott felhatalmazás alapján a fővárosi önkormányzat a III. kerületi önkormányzattal egyetértésben úgy döntött, hogy a hétvégén ismét lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot – tájékoztatta a Népszavát a fővárosi önkormányzat sajtóosztálya.

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármesterének korábbi közlése szerint a lakosság egészségének védelme érdekében a veszélyhelyzetre való tekintettel rendeletet hozott arról, hogy 2020. április 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) 9-20 óra között lezárják az Óbudai-szigetet, a Római-partot és a Kossuth Lajos üdülőpartot. Ezek a területek tehát napközben gyalogosan sem látogathatók, egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős gyalogos közlekedés és háziállat közterületi sétáltatása céljából sem lehet belépni. A lezárásra azért van szükség, mert a korábbi tapasztalatok szerint a várható látogatódömping miatt az emberek közötti biztonságos távolságot nem lehetne fenntartani.

Több járat közlekedése is változik az április 18-19-i hétvégén A lezárás idején a Margitszigetet is érintő járatok közlekedése 9:00 és 20:00 között az alábbiak szerint módosul: • a 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a Margitsziget / Margit híd megállóban, ott csak megállás nélkül, lassítva áthalad; • a 26-os autóbusz ebben az időszakban nem közlekedik; • a 34-es és a 106-os autóbusz nem áll meg a Margitsziget / Árpád híd megállóban.

Zugló önkormányzata nem tervezi a Városliget lezárását, de szigorúan ellenőrzi a korlátozások betartását. Továbbra is el akarják kerülni a korlátozások szigorítását, ezért nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy az előttünk álló hétvégén se tartózkodjon a Városligetben és más parkokban. Bár a Ligetet nem zárják le, a XIV. kerületi rendőrök, az önkormányzati rendészet munkatársai és az önkéntes polgárőrök ezen a hétvégén is nagy létszámban lesznek jelen a környéken és gondoskodnak a kijárási korlátozások betartásáról. A XIII. kerületben továbbra sem látogatható a Népsziget és a Marina-part - írta honlapján az önkormányzat. Emellett a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park lezárását május 3-ig meghosszabbították. A IV. kerület közterületeit a hétvégén csak áthaladásra, háziállat sétáltatására és egyéni sportolásra lehet használni. Ezt a rendőrség, az önkormányzati rendészet és a polgárőrség ellenőrzi majd. Továbbra is le lesz zárva a Népsziget a gyalogos, a kerékpáros és az autós forgalom elől a XIII. kerülettel közösen, 8 és 22 óra között. Az átjárás a kerületek között azonban megengedett lesz, azaz át lehet jutni Óbudára a hídon keresztül. Józsefvárosban pénteken éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Teleki téri, a Mátyás téri, a Kálvária téri és a Golgota téri közparkot és a FiDo Parkot. A VIII. kerület közterületeit csak áthaladásra, illetve egyéni sportolásra lehet használni vasárnap éjfélig. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával egyeztetve úgy döntöttek, hogy nem lesz nyitva az Orczy Park sem a hétvégén. A kutyafuttatók viszont most nyitva maradnak. A Normafán továbbra is le vannak zárva a parkolók, valamint a kilátók és a vendéglátóegységek. A Buda környéki települések - Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős és Telki - polgármesterei a hétvégére összehangolt járványügyi védelmi intézkedéseket hoztak. A döntés szerint tilos az erdők látogatása Nagykovácsi, Remeteszőlős, Budakeszi, Páty és Telki belterületén. Zárva marad a Csergezán Pál-kilátó, a Hidegvölgyi pihenő és a Budakeszi Vadaspark. Budakeszin nem látogatható a mamutfenyők közvetlen környéke, a hidegvölgyi erdei pihenőhely és a Szilfa-tisztás.