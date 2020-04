Ellenség, aki Cserhátit védi

Itt a világjárvány, de az egészségügyi államtitkárnak jut ideje arra, hogy kiossza azt, aki védeni meri a rehabilitációs intézet felmentett igazgatóját.

Szőnyeg szélére próbálja állítani Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár a Magyar Kórházszövetséget, miután a testület elismeréssel nyilatkozott az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) napokban felmentett főigazgatójáról, Cserháti Péterről – derül ki a Népszava birtokába jutott levelezésből.

Cserháti Pétert alig egy hete azért állította fel Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője, mert úgy látta, hogy nem teljesíti elég tempósan az ágykiürítésre vonatkozó utasítást. A felmentett főigazgató munkatársai szerint ez az állítás nem felelt meg a valóságnak. Cserháti mellett nemcsak munkatársai sokasága állt ki, hanem a Semmelweis Egyetem és Kásler elődje, a korábbi humánminiszter Balog Zoltán is. Egyebek mellett azt hangsúlyozták: Cserháti esetében elképzelhetetlen, hogy tetteit ne a betegek érdeke vezesse. A tiltakozókhoz csatlakozott a Magyar Kórházszövetség, amely saját honlapján megköszönte és elismerte Cserháti eddigi munkáját. Erre levelet kaptak Horváth Ildikó egészségügyi államtitkártól, amiben – Cserháti múltját elismerve – a kórházszövetség megnyilvánulását lényegében lázadásnak tekinti. Arra szólította fel a szövetséget, hogy foglaljon állást: Arra akarják-e buzdítani a többi kórház főigazgatóját is, hogy tagadják meg a miniszteri utasításokat? Továbbá kérte, nyilatkozzanak arról is, hogy az életpálya korábbi szakaszaiban nyújtott teljesítmény annullálja -e a miniszteri utasítások végre nem hajtását. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke válaszlevelében továbbra sem határolódott el korábbi, honlapjukon olvasható állásfoglalásuktól. Szerinte Cserháti életútjának és eddigi teljesítményének elismerése nem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen vonatkozásban is a miniszteri utasításokat gátolná, vagy arra hangolná a főigazgatókat. A választ az államtitkár nem fogadta el, és megismételte, várja a kórházszövetség nyilatkozatát: elfogadhatónak tartják-e azt, ami történt és mit tartanak elvártnak, elfogadhatónak az intézményvezetőktől?

Közben az Emmi nem csak azt támadja, aki kiállt Cserháti mellett, hanem magát a főigazgatót is igyekszik még kellemetlenebb helyzetbe hozni. Április 12-én vasárnap arra hivatkozva menesztették Cserhátit: „Április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben.” Ehhez képest pénteken arról adtak ki közleményt, hogy az új megbízott főigazgató máris végzett minden rábízott feladattal. Azt írták: „A megbízott főigazgató öt nap alatt végrehajtotta azt a miniszteri utasítást, amire az elődjének a március 16 – április 9-ig terjedő időszak állt rendelkezésre. Az intézetben összesen 253 darab ágy áll készen az új COVID-19 fertőzött betegek fogadására.” A közlemény több kérdést is felvet. Mindenekelőtt azt: abban március 16-i utasítás szerepel, noha Kásler miniszter – ahogy azt lapunk elsőként megírta – csak április 7-én rendelkezett a kórházigazgatóknak arról, hogy az ágyak 60 százalékát ki kell üríteni a koronavírusos betegek számára. Ráadásul kérdéses, miként sikerült az április 13-án kinevezett főigazgatónak 17-éig 253 ágyat felszabadítania – ha csak úgy nem, hogy miként azt Cserháti több munkatársa állítja, valójában igenis voltak előkészületek. Az sem mellékes, hogy később épp a kormány módosított a feltételeken: április 15. helyett április 19. lett a határidő, és addig 60 helyett elég lesz az ágyak 50 százalékát felszabadítani.