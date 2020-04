Budapesten kiürültek a közparkok, Jász-Nagykun-Szolnok megyében viszont nagyrészt ott töltötték a hosszú hétvégét

Van olyan település, ahol vasárnap éjfélig minden közterületi tartózkodás tilos.

A hétvégére sok települést lezárnak a koronavírus-járvány miatt, több városban éjszakára kijárási tilalmat vezetnek be. Az önkormányzatok a kormány felhatalmazása alapján újra elrendelik vagy meghosszabbítják, illetve néhol szigorítják a korábbi korlátozásokat. Visegrádot szombat 8 órától vasárnap 24 óráig lezárják és a közterületi tartózkodást megtiltják. Zebegényt szombat 6 órától vasárnap 24 óráig zárják le, itt is tilos lesz közterületen tartózkodni. A mostani határozat annyiban tér el a húsvétitól, hogy kiskorú gyermek esetén nem érinti a szülői kapcsolattartást. Szentendre belvárosa ezen a hétvégén is zárva lesz az autós turisták és a kerékpárosok előtt. A belvárosba a nem szentendreiek nem hajthatnak be gépkocsival és nem használhatják az Eurovelo 6 kerékpárút szentendrei, Duna-parti szakaszát sem, a 11-es út kerékpáros nyomvonalán kerülhetik ki a forgalomkorlátozás alá eső övezetet. A hétvégén Kisoroszi teljes közigazgatási területén tilos a szabadidős tevékenység minden formája, és teljes parkolási tilalom érvényes.

A Balatoni Szövetség közlése szerint a balatoni települések nagy részén maradnak az eddigi lezárások, amelyek többnyire strandokat, parkolókat, kilátókat, mólókat, parti sétányokat, kikötőket érintettek.