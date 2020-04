Katonaorvosok segítik Moszkvában a betegek újraélesztését, a mentőszolgálat túlterhelt

Az elhunytak több mint fele idősek otthonában élt.

pénteken átlépte az ötezret a koronavírus-járvány okozta megbetegedésben elhunytak száma - jelentette be Emmanuel André, a belga közegészségügyi szolgálat szóvivője pénteken. Az áldozatok több mint fele idősek otthonában élt. A vírus terjedése továbbra is töretlen, 1329 új esettel a fertőzések száma is átlépte a 35 ezret, így jelenleg 36 138 fertőzöttet tartanak számon a 11,5 millió lakosú országban. - Nagyon fontos, hogy következetes döntéseket hozzanak a korlátozások enyhítésekről. Nem szabad elfelejteni, hogy minden ma született döntés hatással lesz arra, hogyan alakul a vírus terjedése a következő két hétben - hangsúlyozta André. A válság kezdete óta több mint 140 000 tesztet végeztek el Belgiumban. A holland sajtó délutáni hírei szerint,átlépte a 30 ezret a fertőzöttek száma, így a hivatalos statisztikák közel 30 500 fertőzöttet tartanak számon az országban. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a halottak száma csütörtökről péntekre 144-el nőtt. A Dutchnews internetes hírportál a holland statisztikai hivatalra hivatkozva azt írja, hogy az április második hetében - valószínűsíthetően a járvány következtében - elhunyt emberek száma körülbelül 2000-rel meghaladja a közegészségügyi szolgálat (RIVM) által felmért adatokat. A RIVM eddig csak azokról az áldozatokról számolt be, akiknél a tesztek kimutatták a vírusfertőzést. Az országban körülbelül 150 ezer koronavírus tesztet hajtottak eddig végre. A közegészségügyi szolgálat igazgatója, Jaap Van Diesel a holland tévécsatornáknak adott sajtótájékoztatója során elmondta, hogy a korlátozó intézkedések kifejezetten hatásosnak bizonyultak, azonban a vírus még mindig könnyen fertőz. Hozzátette, a sebészeti szájmaszkok nem járultak hozzá a terjedés lelassulásához, a társadalmi távolságtartás azonban igen hatékony szerepet játszik ebben. A holland kormány a parlament nyomása ellenére sem akarja bevezetni a szájmaszkok általános köztéri viselését, azonban elismerték, hogy azok akár szerepet játszhatnak a korlátozások fokozatos enyhítésének bevezetésekor. - A maszk viselése nem helyettesíti a másfél méteres távolságtartást, bár néhány szakmában, ahol ez nem lehetséges, mint például a fodrászat, akár hasznos is lehet - fogalmazott Mark Rutte holland miniszterelnök a közmédiának adott nyilatkozatában. A coronavirus.app adatai szerint 3459 haltak meg a fertőzés következtében a 17,5 milliós lélekszámú országban.szerda óta 69 halálos áldozatot tartanak számon, azóta nincs változás. A fertőzöttek száma 71-gyel 3444-re emelkedett a félmillió lakosú nagyhercegségben.