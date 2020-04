Európában már egymillió fölött van az igazoltan koronavírusos betegek száma

A legtöbb fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van a világon.

Európában, ahol péntek estére meghaladta a 94 ezret az új típusú koronavírus halálos áldozatainak a száma, az igazolt fertőzötteké pedig az egymilliót, kevés kivétellel tovább gyorsul a járvány terjedése. Az adatok óráról órára változnak, ezért a cikkünk megjelenésekor érvényes számokat tesszük közzé. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek esti adatai szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta szövődményekben világszerte 149 378-an haltak bele, a fertőzöttek száma 2 214 861, a gyógyultaké pedig 560 980. A fertőzöttek száma országok szerinti felosztásban a legnagyobb az, ahol 672 246 ember tesztje lett pozitív péntek estig, a halálos áldozatok száma 34 180, a gyógyultaké 56 546 a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma, egy nap alatt egy nap alatt 5252-vel, illetve 585-tel, a SARS-CoV-2 vírust eddig 188 068 esetben mutatták ki. A halálesetek száma 19 581, 77 473-an pedig meggyógyultak a coronavirus.app adatai alapján. A napi jelentésből egyelőre hiányoznak az idősotthonokban és szociális intézményekben megfertőződöttek, illetve elhunytak adatai, amelyek becslések szerint ez akár több ezerrel is növelheti a halálesetek számát.nagymértékben csökkent az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, a halottaké még mindig magas, ez utóbbi egy nap alatt 575-tel nőtt és elérte a 22 745-t. Az új fertőzöttek száma viszont több mint harmadára csökkent, és a járvány kezdete óta most a legmagasabb - 2605 - a napi új gyógyultak száma, amely így túllépte a 42 ezret., ahol csütörtökön tetőzött a járvány, több mint 1000 tengerész fertőződött meg a koronavírussal a Charles de Gaulle repülőgép-hordozón - közölte a védelmi miniszter. Florence Parly bejelentette, hogy katonai és járványügyi vizsgálat egyaránt folyik az ügyben.péntekre átlépte a 14 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma, eddig 14 607-en haltak meg a Covid-19 nevű betegségben. Egy szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy az országban akár 40 ezer halálos áldozata is lehet a járványnak, és túl lassúnak nevezte a kormány reagálását a járványra.kormánya pénteken továbbra is nagy óvatosságra intette a lakosságot a koronavírus-járvány miatt, jóllehet csütörtökön több szigorítás enyhítését jelentette be. Az országban pénteki közlés szerint 1325-en haltak meg a járvány miatt, az előző 24 órában 44-en. Az újabb, bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek száma 346-tal nőtt, ami jóval kevesebb, mint a járvány csúcspontján.pénteken átlépte az ötezret a halálesetek száma, a vírus terjedése továbbra is töretlen, a fertőzések száma 1329 új esettel 36 138.majdnem 30 500 fertőzöttet tartanak nyilván, a halottak száma 3459-re nőtt. - Sikeresek az új típusú koronavírus terjedésének lassítására bevezetett intézkedések, így a járvány ismét ellenőrizhetővé vált- jelentette ki Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter. Sikerült megakadályozni az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődését. Péntek este a halálesetek száma 4251, az igazolt fertőzötteké 139 537 volt.a péntek délelőtti adatok szerint 8214-re nőtt a kimutatott fertőzések száma, az elmúlt 24 órában 461 új megbetegedést regisztráltak, ami enyhe növekedést jelent az előző napokhoz képest. Összesen 332 a halálesetek és 866 a felgyógyultak száma. Április végétől újra engedélyezik a nyilvános miséket és az egyházi rendezvényeket a csehországi templomokban.lelassult a fertőzöttek számának napi növekedése.a fertőzés terjedése az utóbbi hét ritmusában folytatódott, az elmúlt napban 360-nal 8067-re emelkedett az országban eddig regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig 411.hétfőtől enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására hozott korlátozásokon, mert a kormány úgy értékelte, a járvány fokozatosan alábbhagyott.a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 23-al, 1814-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 36 halálos áldozata van a járványnak.az elmúlt napokban folyamatosan gyorsul a fertőzés terjedése.az összes vírusos légúti fertőzöttet Covid-19 gyanújával fogják kezelni, és kiterjesztik rájuk a bírságolást is a hatósági házi karantén megsértéséért.egy nap alatt 126-tal 1769-re nőtt a halálesetek száma, az új fertőzötteké pedig 4353-mal volt több, mint az előző nap. Nyomozás indult a két legnépesebb város, Isztambul és Ankara ellenzéki főpolgármesterei ellen amiatt, hogy az általuk vezetett önkormányzatok jótékonysági adománygyűjtést indítottak az új típusú koronavírus-járvány miatt.péntekre virradóan 89-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben, az új fertőzöttek száma 1499. A hadsereg napja alkalmából országszerte megrendezett katonai parádékon a hadsereg tagjai egészségügyi védőfelszerelésben, fertőtlenítő autókkal és mobilkórházakkal vonultak fel. Az országban a fertőzöttek száma az 79 494-et, a halálos áldozatoké pedig 4958.83 760 beteget diagnosztizáltak eddig, és 4636-an hunytak el a vírus következtében. Eddig 77 552 embert nyilvánítottak gyógyultnak.