Müller Cecília: Azért kell annyi szabad kórházi ágy, hogy ne jussunk Olaszország sorsára

A tiszti főorvos nem szeretne olyan borzalmas jeleneteket látni itthon, mint az olasz kórházakban. Nő a betegek száma, több mint 400 koronavírusos esetet találtak a szociális intézményekben.

Még nem tartunk robbanás előtt, de napról napra erősödik a járvány – mondta az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos. Szerinte most már naponta százas nagyságrendben találnak új fertőzötteket – jelenleg 1832 igazolt betegről tudnak, közülük pedig 829-en vannak kórházban. Hatvan embert kezelnek lélegeztetőgépen – és 16 új halálos áldozat is van, ami magasnak számít az eddigi napi mortalitási arányhoz képest. Müller elmondta, hogy egy 42 éves nő is van az elhunytak között, ő többféle alapbetegséggel is küzdött, vagyis a veszélyeztetettek csoportjába tartozott.

Mint elhangzott, az ismert betegek nagy része szociális intézetekben élt – 386 ilyen gondozott fertőzöttről és 45 koronavírusos intézeti dolgozóról tudnak.

Korábban ugyanis arról beszélt, hogy azok, akiknek állapota nem igényel kórházi ellátást, elkülönítve az otthonokban is maradhatnak. Jelenleg 18 intézetben tartanak nyilván fertőzötteket, közülük pedig a Pesti úti idősek otthonában a legtöbbet – ott 200 felett jár a fertőzöttek száma, és 21 halálos áldozat is ott élt korábban, miközben összesen 33, otthonokból, szociális intézményekből érkező áldozatról tudnak. Ennek apropóján Müller azt is elmondta, hogy a járási és kerületi egészségügyi hatóságok a hétvégén is ellenőrzik az idősotthonok állapotát. A Pesti úti otthonban– ahol a honvédség pénteken összesen 70 ezer négyzetméteren végzett fertőtlenítést – pedig később is visszatérnek majd. Reagált arra is, hogy az otthonból vett hatósági minták közül több is használhatatlanná vált a szállítás közben. Müller szerint ezért is végeztek el több tesztet a lakókon, ezzel egyébként követve az Egészségügyi Világszervezet, a WHO ajánlását. Meglepő fordulat volt a tiszti főorvostól, hogy azt mondta, az idősotthonok koronavírus-fertőzöttjei közül 286 embert szállítottak kórházba, ám közülük nem mindegyik beteg állapota súlyos, őket megfigyelésre tartják bent.

Az RTL Klub kérdésére – miért kellett több mint 30 ezer kórházi ágyat felszabadítani itthon, ha a 60 milliós Olaszországban 27 ezer ágyon kezelték a betegeket – Müller teljesen kézenfekvő választ adott.

Nem akarjuk magunkat más országokhoz hasonlítani, de láttuk a borzalmas olaszországi képeket – mondta a tiszti főorvos, aki nem szeretne hasonló jeleneteket, folyosókon fekvő, ellátásra várva szenvedő betegeket látni itthon, el kell kerülni, hogy ez nálunk is megtörténjen.

A sajtótájékoztatón részt vett Kiss Róbert rendőr alezredes is, aki elmondta, jelenleg 12150 személy van hatósági házi karanténban – ez 251-el kevesebb a péntekinél, a külföldről hazaérkező magyarok ugyanis sorra kitöltötték a 14 napot, egyre többen mozdulhatnak ki otthonról. Kiss hozzátette, március 28-tól 12324 esetben éltek a rendőrök figyelmeztetéssel a kijárási korlátozás megszegése miatt, 5200 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot, és 4835 fő ellen tettek szabálysértési feljelentést. Az üzletek ellen 75 esetben tettek feljelentést, ám ez a szám idővel nőhet, mert – ahogy a Petőfi Népe jelezte – egyre több szegedi üzlet és konditerem tervez hétfői nyitást a korlátozás ellenére is. A rendőrtiszt szerint ezeket az eseteket is figyelni fogják, és szükség esetén lépnek a rendőrök. Mint elmondta, pénteken is érkezett több mint 20 tonnányi segélyszállítmány a ferihegyi reptérre, a teherrepülő 193 kartonnyi szájmaszkot, 2000 karton kesztyűt és több ezer izolációs köpenyt hozott. Ezúttal volt honvédségi beszámoló is: Ruszin Romolusz, az operatív törzs vezetőhelyettese elmondta, hogy a honvédség 104 cégnél teljesít ellenőrző-felügyelő szolgálatot, ebből pedig 14 cég az élelmezésérét felel. Ruszin szerint a magyar katonák közül egyik sem kapta el a koronavírus-fertőzést, és részt vesznek a védekezésben, illetve a határok és a tranzitforgalom ellenőrzésében is.