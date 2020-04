A járványhelyzetre hivatkozva vérezteti ki a kormány az ellenzéki vezetésű Gödöt

A kormány eltörli az önkormányzati engedélyeket, így országosan életbe lép a kerti hulladékok eltüzelésének mindenkire, minden időszakban érvényes tilalma.

A nyílt téri avar- és kertihulladék-égetés teljes körű, időbeli hatály nélküli, az ország egész területére vonatkozó betiltásával egyenértékű a parlament előtt fekvő kormányjavaslat - erősítették meg lapunknak a Levegő Munkacsoportnál (LMCS) és más környezetvédő szervezeteknél. A Nagy István agrárminiszter jegyezte, amúgy terjedelmes környezetvédelmi módosítócsomag egy pontja ugyanis törli a területet szabályzó, 1995-ös törvény azon pontját, miszerint az önkormányzatok jogosultak a nyílt téri avar- és kertihulladékégetésről saját rendeletet alkotni. Amiként arra az indoklás is utal, e törlés nyomán mindenütt életbe lép a 2010-es levegővédelmi kormányrendelet, amelynek egy pontja szerint "hulladék nyílt téri (...) égetése (...) tilos". A szöveges magyarázat egyértelművé teszi, hogy ez a nyílt téri avar- és kertihulladék-égetés tilalmával egyenértékű. E tevékenység azért harapózhatott el mégis országszerte, mert a települések zöme eddig élt jogával és bizonyos időszakokra felmentést adtak az országosan voltaképp már tíz éve érvényes tilalom alól. Az avar és kertihulladék-égetés főszabály szerint most is tilos - közölte pontosító kérdéseinkre az Agrárminisztérium. Az önkormányzatok ugyanakkor jelenleg adhatnak ez alól felmentést. Ha a törvénymódosítást az országgyűlés elfogadja, megszűnik a helyhatósági képviselő-testületek felhatalmazása és általánossá válik a tilalom. Megkeresésünkre biztatónak nevezte az avar- és kertihulladék-égetés önkormányzati szabályozásának eltörlési javaslatát Lukács András, a Levegő Munkacsoport (LMCS) elnöke. Ezzel szerintük is megvalósulna az égetés országos tilalma. A lépést már hosszú évek óta szorgalmazó civil szervezet bízik abban, hogy az Országgyűlés is elfogadja a változtatást, ami hozzájárulhat a levegőminőség javulásához - tette hozzá. A civil szervezetek mellett Bándi Gyula jövő nemzedékekért felelős ombudsman is részletes elemzésben javasolta a pont eltörlését - jegyezte meg. Kérdésünkre egyértelműnek nevezte, hogy a nyílt hulladékégetés országos tilalma az avarra és a kerti hulladékokra is vonatkozik. Ugyanakkor a mostani módosítás szellemében más szabályokat is pontosítani szükséges, de a javaslat elfogadásával az egyértelmű helyzet végett a vonatkozó önkormányzati rendeleteket is hatályon kívül kell helyezni. Azt, hogy akkor eddig mi értelme volt külön önkormányzati rendeletben tiltani a nyílt téri avar- és hulladékégetést – amiként azt például a főváros tette –, azzal magyarázta, hogy ez részint az önkormányzatok elköteleződését tükrözte, másrészt pontosította, illetve szigorította a tilalom és az ellenőrzés kereteit. Ezek alapján ugyanis a helyhatósági közterület-felügyelők is eljárhattak a szabálytalankodókkal szemben. Az országos tilalom bevezetése után ugyanakkor, legalábbis a módosításból levezethetően, az állam, vagyis a járási hivatalok, az országos tűzvédelmi szabályzat oldaláról pedig a katasztrófavédelem feladata lesz az ellenőrzés és a bírságolás. Az LMCS-elnök nagy kérdésnek nevezte, hogy a hatóságok miképpen lesznek képesek érdemben ellátni feladataikat, így megerősítésüket sürgette. De szorgalmazta a települések segítő intézkedéseinek bővítését is. Amellett, hogy a helyi hulladékszállítók külön csomagolva elszállíthatják a kerti hulladékot, a helyhatóság számos létező példa nyomán ösztönözheti a házi komposztálást és ágaprítási szolgáltatást is nyújthat. A lehullott levél és ág nem szemét, hisz komposztálva a föld tápanyagává alakul - szögezte le. Az LMCS amúgy pont a jogszabálymódosítás megjelenésének napján tette közzé: a korábbi felhívásának és a nagyszámú lakossági panasznak köszönhetően egyre több önkormányzat tiltja be – a tavaszi kerti munkákkal ismét elharapózó – zöldhulladék-égetést, ami a rendkívül környezetszennyező és egészségkárosító hatásán túl most a koronavírus-járványt is súlyosbíthatja. Körkérdésünkre a Greenpeace-nél is üdvözölték a módosító csomagot, amiből ugyanakkor lényegi elemnek a szakértők csak az avarégetés-tilalmat emelték ki. A jelenlegi időszakra teljes mértékben egyet ért a tilalommal Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke. Az LMCS és más civil szervezetek kezdeményezése nyomán maguk is erre kérték tagönkormányzataikat, amit több esetben is siker koronázott. Megoldásként városiasabb környezetben az elszállítás kerülhet előtérbe, egy nagyobb telken pedig mindenki áshat magának egy gödröt, amibe hordva komposztálható az anyag - tette hozzá. Azt ugyanakkor nehezményezné, ha a módosítás alapján a jövőben soha senki semmilyen módon nem égethetné el az elhullott növényeket, akár egy erdőtisztítás során. Mindemellett felhívta a figyelmet a hatékony ellenőrzés kérdésének megoldatlanságára is. Tapasztalatai szerint érdemi hatósági ellenőrzés és büntetés híján az illegális hulladéklerakás vagy épp az otthoni szemétégetés tilalmának sincs különösebb foganatja. Mindezen kérdéseket tehát további szabályoknak kell rendezni - szögezte le Schmidt Jenő. A TÖOSZ-elnök becslése szerint a hazai települések többsége - főleg a kisebbek - az elmúlt évek során hozott a nyílt avar- és kertihulladék-égetést valamiképp megengedő rendelkezést. Így a mostani változtatás is több millió embert érint, legyenek akár tüzelők, akár annak elszenvedői.