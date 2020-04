Nőtt az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma 18 idősotthonban

Ezekben az intézményekben már korábban kimutatták a koronavírus jelenlétét. A kijárási korlátozást hétvégén többen szegték meg, 428 személyt fel kellett jelenteni emiatt.

Nagyon nyugodt a határon a személyforgalom, csak kisebb fennakadást tapasztaltak - mondta Lakatos Tibor ezredes az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján.

Csökken azoknak a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak a száma, ezért egyre kevesebb hatósági házi karantént kell elrendelniük a hatóságoknak. Házi karanténban jelenleg 11 959 ember van. Továbbra is folytatják a karantén szabályainak betartását, szombaton 30 szabálysértést tapasztalt a rendőrség. A kijárási korlátozást hétvégén többen szegték meg, 428 személyt fel kellett jelenteni emiatt. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma . Elhunyt újabb 17 krónikus beteg, így már 189-en haltak meg a fertőzés következtében. Gyógyultan 250-en távoztak a kórházból. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is az időseknek jelenti a legnagyobb terhet a vírus. Müller Cecília elmondta, hogy a megbetegedések hordoznak egyfajta dinamikát. Vannak, akik végig enyhe tünetesek maradnak, és vannak, akiknek súlyosbodik az állapotuk. Jelenleg 784 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta, hogy az idősek otthonában, amelyek zárt közösségek, nagyobb a vírus átadásának a lehetősége. Az országban 18 intézményben mutatták ki a koronavírust igazoltan. A betegek helyzete eltérő a tisztifőorvos szerint. Vannak ugyanis, akik maradhattak az otthonukban, de sokan kerültek kórházba közülük. A fertőzöttek száma azonban növekedett ebben a 18 intézményben tegnaphoz képest. A tisztifőorvos korábban már bejelentette, hogy elkezdték tesztelni második körben a Pesti úti idősek otthonában lakókat. Rendkívül fontos a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében, hogy a gondozók is megfelelően viseljék a védőfelszereléseket. Ezek elmondása szerint rendelkezésre állnak. Müller Cecília megjegyezte, hogy ha nagyon vágyunk a szabadba, akkor egy rövid séta megengedett, de inkább maradjunk otthon. Javasolta az egészségmegtartáshoz a sportot. Szabadtéri sportként a futást, biciklizést, nordic walking-ot említette, de azt tanácsolta, hogy ezeket ne túlzsúfolt helyeken végezzük. - A kültéri sportolásnak a rizikófaktora csekély - jegyezte meg, hozzátéve, hogy az kellemes közérzetet is adhat. A megszokott útvonalakat kerüljük el, de ha valaki elszalad mellettünk, az nem elég kontaktus ahhoz, hogy átadjuk egymásnak a vírust. Érdemes sportolás után azonnal kimosni a ruházatot. A WHO ajánlása szerint is hetente három alkalommal érdemes sportolni, mert az az immunrendszert is javítja. Ez az időszak azonban nem annak növeléséről szól, hanem a fittségünk megőrzéséről.Arra a kérdésre, hogy miért emelkedik azok száma, akik súlyos tünetekkel küzdenek és kórházi kezelésre szorulnak, Müller Cecília azt felelte, hogy Magyarország a járvány felszálló ágában van, ezért a súlyosabb megbetegedések száma is több. A tisztifőorvos emlékeztetett arra, hogy a pollenallergiában szenvedők is veszélyeztetettebbek, hiába csak szezonális a probléma. Kérte, hogy az érettségizők és szüleik a vizsgák időszakában is tartsák be az előírásokat. Jelenleg is zajlik a mintavétel a Pesti úti otthonban, erősítette meg érdeklődésre a tisztifőorvos. Nagyobb számú mintavételről van szó, PCR-vizsgálatot végeznek, holnap talán már vizsgálhatják is a levett mintákat. Lakatos Tibor elmondta, hogy a hétvégén többet kell intézkednie a rendőrségnek, de hiába volt most nagyon szép az idő, mégis kevesebb dolguk volt, mint múlt szombaton. Egy hétköznaphoz viszonyítva azonban kétszer annyit kellett intézkedniük. Müller Cecília kijelentette, hogy a kórházba kerültek 40 százalékos aránya normális. A világ többi országában is körülbelül 40-50 százalék azok aránya, akik kórházba kerülnek. Ha valakinek az eredménye pozitív értéket mutat, akkor otthonában kell maradnia. Családtagjaira is vonatkoznak a szabályok. Ha súlyosbodik az állapota, akkor kórházba kell kerülnie. Müller Cecília érdeklődésre elmondta, hogy a csoportos és a tömeges megbetegedések között nincsen számbeli különbség. A szám is egy jellemző, de nem kizárólagos jellemzője egy állapotnak. A csoportos esetében kisebb, zártabb csoportokban terjed könnyebben a vírus. A tömeges megbetegedéseknél már nem határolható el a megbetegedések helye, sem intézményben, sem földrajzilag, és nagy méreteket is ölt. Az országos tisztifőorvos reagált arra is, hogy több helyen kinyitottak a fagyizók. Úgy véli, a fagyizóknak is be kell tartaniuk a szabályokat, de a fagyasztás nem tesz jót a vírusnak, ezért nem jár extra kockázattal a fagylaltozás. A távolságtartás viszont továbbra is fontos, és szalvétával javasolta megfogni a tölcsért. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan gócpontok az országban, amelyeket érdemes lenne szigorúbban izolálni, Müller Cecília azt válaszolta, hogy továbbra is Budapesten, illetve Pest megyében van a legtöbb fertőzött. Ott az idősotthonokban és a kórházakban is több a beteg. A tisztifőorvos más gócpontról nem tud az országban. Az RTL Klub azt kérdezte, hogy ellenőriznek-e olyan helyeken, ahol nem otthonban, hanem panzióban élnek az idős emberek. Müller Cecília közölte, hogy ezek magánterületnek minősülnek, így ott csak akkor ellenőriznek, ha pozitív esetről kapnak onnan bejelentést.