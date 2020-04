Ételfutárnak álltak a profi kerékpárosok

A sportolók amellett, hogy továbbra is végzik az edzéseiket, segítenek a rászorulóknak, így legalább hasznosnak is érzik magukat.

„Egy ideje nem versenyezünk, de ideje segíteni – írta Twitter-oldalán Dylan Groenewegen, holland országúti kerékpárversenyző. – Kerékpárral szállítok házhoz élelmiszert idős illetve az egészségügyben dolgozó emberek számára, akik a jelenlegi helyzetben nem tudnak elmenni bevásárolni – tette hozzá a 26 sportoló, aki azt is leírta, hol adhatják le rendeléseiket.

Néhány nappal később egy holland online portál szólaltatta meg a sportolót, aki részletesebben is kifejtette, hogy mit és miért csinál.

„Az edzés ezekben az időkben is nagyon fontos, de megkérdeztem a csapatom, tudok-e valamit én is tenni. Általában a győzelemre összpontosítok, most ezt csinálom. Az emberek nagyon szeretik ezt és nagyon hálásak” – mondta Groenewegen, aki a Jumbo-Visma csapatában versenyez, a névadószponzor pedig Hollandia egyik legnagyobb szupermarket hálózatának a tulajdonosa.

Groenewegen jó cselekedetével a szponzor is jól jár, a sportoló pedig több legyet üt egy csapásra, egyrészt kiveszi a részét a társadalmi felelősségvállalásból, másrészt kerékpára nyergében tekerve edz.

„Örülök, hogy ebben a szezonban már nyertem három szakaszt, ez kicsit enyhíti a fájdalmamat. Az időjárás kedvező, ezért továbbra is gördülékenyen tudom végezni az edzéseimet. Igaz, egyedül kell mindezt tennem, ami unalmas, de nem akarok panaszkodni. Lehetne sokkal rosszabb is a helyzet” – mondta Groenewegen, aki már alig várja, hogy folytatódjon a szezon, ugyanakkor ő is tudja, hogy a koronavírus nem fog egyik napról a másikra eltűnni.

„Biztosan nem folytatódik a szezon a következő két-három hónapban, nehéz megmondani, hogy fog kinézni a versenynaptár. Rövid idő alatt nagyon sok versenyt kéne megrendezni.” Nem Groenewegen az egyetlen profi kerékpáros, aki nyeregbe pattant, hogy másokon segítsen, többek közt Davide Martinelli, az Astana olasz versenyzője is így tett, aki a Brescia közelében található 1500 lakosú Lodettóban él.

„Ebben a régióban kifejezetten nehezek a mindennapok, Brescia és Bergamo környékén mindenki ismer legalább egy olyan családot, ahol a koronavírus miatt elhunyt valaki. Megdöbbentő reggelente átfutni az újságokat és látni a sok nekrológot. Megint egy nagyszülő vagy megint egy nagybácsi. Hála Istennek mi még személyesen nem vagyunk érintettek" – nyilatkozta a Tuttosportnak.

Mint mondta, a legközelebbi szupermarket és gyógyszertár öt kilométerre található, ez pedig komoly távolság annak, aki nehezen mozog.

„Görgőzök otthon, de két óra után szétunom magam. Szóval ez még segít is, bőven marad rá időm. Nagyon odafigyelek a biztonságra, és igazából jól érzem magam, így legalább sokaknak tudok segíteni. Sokan keresnek, főleg olyanok, akik nehezen mozognak. De az egyik nap például a helyi parókiára hoztam árut, múltkor pedig maszkokat szállítottam” – összegzett.