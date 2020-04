Kilátástalan helyzetbe hozták a hozzátartozókat

Két zárójelentést kap minden kórházból hazaküldött beteg. Az egyik egy orvosszakmai, amely tartalmazza a gyógyszerekre, kezelésekre vonatkozó információkat. A másik a családtagoknak ad utasítást arra, hogyan gondozzák a beteget. Plusz három napra elegendő gyógyszer. A többi a családra és az önkormányzatokra van bízva.

De mit kezdjen az ápolási zárójelentéssel egy jócskán 70 év feletti asszony, akinek stroke-os testvére ellátását kellene otthon megoldani? Mit segít ez az üres otthonába hazaküldött, magányos teljesen látássérült, amputált asszonyon? Hogyan tudná ellátni 92 éves édesanyját a maga is ellátásra szoruló 70 feletti? Mennyiben nyújt ez megoldást egy gondnokság alatt álló pszichiátriai beteg családjának, akikhez ugyan délelőtt és délután is kimegy a házi segítő, de a köztes időben is folyamatosan figyelni kellene rá? Mit kezdjen amputált szülőjével az, akinek lakása nem akadálymentes és hirtelenjében nem is tehető azzá?

Kérdések áradata, amely Budapesten a kerületi önkormányzatokhoz, illetve az általuk működtetett szociális, illetve házi segítségnyújtó szolgálathoz futnak be a kórházi ágyak tömeges felszabadítása óta. Folyamatosan csörögnek a telefonok az önkormányzati fenntartásában működő Óbudai Szociális Szolgáltató Intézménynél is. Kétségbeesett, gyakran síró hozzátartozók kérik a segítségüket kórházi ápolást igénylő, súlyosan beteg családtagjuk ellátásában.

A helyzetet nehezíti, hogy a szociális intézményekkel előzőleg nem egyeztettek a kórházi ágyak felszabadításáról és „random módon Covid-19 teszt nélkül küldték haza a betegeket”. A hozzátartozók azonban gyakorta maguk is segítségre szoruló idős emberek, vagy a munkájuk miatt az otthonápolási feladatokat megoldani nem tudó aktív dolgozók - osztotta meg a Népszavával eddigi tapasztalatait az óbudai önkormányzat.

Napi egy látogatást tudunk tenni ezeknél az embereknél. Ekkor teljes ellátásban részesülnek, megkapnak mindent, amire igényük van, beleértve a pelenkázást, öltöztetést, mosdatást, etetést. De nem tudunk segíteni azoknak, akik 24 órás ellátásra szorulnak, és nincs olyan munkatársunk, aki – a korábban leírtakon túl - segíteni tudna a mentálisan zavart embereknek. Utóbbiaknak az is nehézséget okoz, hogy kivetették őket a megszokott környezetükből, és egy új, ismeretlen élethelyzetbe kerültek – magyarázza az erzsébetvárosi önkormányzat.

A szociális ellátórendszer nincs felkészülve az aktív egészségügyi ellátást igénylők fogadására, lévén nincs erre szakképzett gárdájuk, de még a házi gondozási feladatokra sincs elég ember, hiszen a szociális ellátó szolgálat már eddig is nagyon leterhelt volt – sorolja a nehézségeket Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester. A IX. kerületi önkormányzathoz egyébként nagyon sok kérés érkezett idősotthoni, illetve hospice házas elhelyezést kérve, de ezekre átlagos időkben is hónapos-éves várólisták vannak, most pedig az országos tisztifőorvos utasítására mindenütt felvételi stop van érvényben.

Újbuda polgármestere, László Imre a fővárosi kormányhivataltól kért tájékoztatást arról, hogy hány beteget bocsátottak el a koronavírus-járvány miatt kiürített kórházi ágyakból. Erre mostanáig nem kapott választ, pedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy fel tudjanak készülni a betegek fogadására és ellátásuk biztosítására. Az önkormányzat egy hónappal ezelőtt indította el call center szolgáltatását a kerületi időseknek, ahova most folyamatosan érkeznek az ezzel kapcsolatos kérések. Az önkormányzat a napi bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában és a csekkek befizetésében tud segíteni. Az otthoni ápolás ellátásához három szervezet ajánlotta fel segítségét és vizsgálják, hogy a kerületi rendelőintézet hány szakembert tud biztosítani a házi ápolás megszervezéséhez.

Józsefvárosban is a házi gondozás keretében igyekeznek segítséget nyújtani gyakorta önkéntesekkel, de ők ágyközeli munkát nem tudnak ellátni. Jövő héttől a Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesület is segít a szakápolási feladatok végzésében, illetve a kerület oktatófilm segítségével szociális munkásokat, bölcsődei pedagógusokat is átképez, de mint írják „a szociális gondozás, ápolás egy szakma, amit 2-3 éven keresztül oktatnak”. A kórházból hazaadott személyek gyógyszerelése is probléma. Be kell vonni a helyi egészségügyi ellátórendszert is, hiszen injekciót csak szakápoló, egészségügyi személyzet adhat be. Két hete komplex protokoll rendszert állítottak fel, hogy senki ne maradjon ellátatlanul Józsefvárosban, akár ápolást kér, akár élelmiszert, akár segélyt. Angyalföld önkormányzata legfeljebb napi három órában tud a családok segítségére lenni gondozási feladatokban. Azoknak viszont nem tudnak segíteni, akiknek egészségügyi ellátásra van szükségük. A háziorvosok jelen járványhelyzetben nem látogathatják a betegeket otthonukban.

Belváros önkormányzata a veszélyhelyzetben ebédet, tartós élelmiszercsomagot és vényköteles gyógyszereinek beszerzését, esetleg szakképzett gondozónőt is tud biztosítani a beteg támogatására, de kissé meghökkentő módon egyelőre egyetlen kórházból hazaküldött beteg ügyében sem kértek segítséget.