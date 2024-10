A rezsiharc áldozatai: ha valaki hülyeséget számol ki nekik, nincs közöttük egy, aki azt mondja, itt valami nem stimmel?

Soha nem gondolta, de most megtudta, hogy pazarló életet él az a 80 éves nyugdíjas, aki télen vastag pulóverben és nadrágban melegszik az elektromos kályhája mellett. A súlyosan mozgás- és értelmi fogyatékos gyermekét 38 éve ápoló édesanya sem tudja, min spórolhatna. Gulyás Gergely miniszter múlt héten jelentette be: a csökkentett gáz- és áramár csak az általuk meghatározott átlagfogyasztás mértékéig marad érvényben. Bizonyos csoportoknak könnyítést adnak, Németh Szilárd rezsibiztos azóta be is jelentette a részleteket.