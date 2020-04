Ötven embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje a Guatemalába hazatoloncoltak közül

A tettes is meghalt, de egyelőre nem világos, hogy rendőrök lőtték le, vagy saját kezével vetett véget életének. A nyomozás még tart, és nem kizárt, hogy több áldozatra derül fény.

Legalább 16 embert megölt egy férfi több helyszínen a kanadai Új-Skócia tartományban a hét végén, fél napon át tartó ámokfutása során – közölte a rendőrség hétfő éjszaka legfrissebb összesítésében. A hatóságok a vérengzést nem hozzák összefüggésbe terrorizmussal. Az 51 éves tettes, név szerint Gabriel Wortman körülbelül ötven kilométeres körzetben több helyszínen követte el a gyilkosságokat az Új-Skocia-félszigeten elterülő, apró délkelet-kanadai tartományban. A rendőrség közölte, hogy ő is meghalt, de egyelőre nem világos, hogy rendőrök lőtték le egy benzinkútnál, vagy saját kezével vetett véget életének. A rendőrség egy nappal bűncselekmény-sorozat kezdete után sem tudja pontosan, hogy a férfi a 12 órán át tartó ámokfutása alatt hány embert ölt meg, és az sem biztos, hogy a vérengzés minden helyszínéről tudomása van a hatóságoknak. A nyomozás még tart, és nem kizárt, hogy több áldozatra derül fény. A bűncselekmény-sorozat helyi idő szerint szombaton, éjfél előtt másfél órával kezdődött az Atlanti-óceán partján fekvő Portapique városkában, 130 kilométerre északra Halifaxtól. A rendőrség több lakossági bejelentés után vonult ki az első bűntény helyszínére, több halottat talált egy házban és a környékén, több épület pedig lángokban állt. A tettes más helyszíneken folytatta a gyilkolást. A híradások szerint rendőrruhába volt öltözve, és rendőrautónak álcázott gépkocsit használt, majd átült egy másik autóba. Chris Leather kanadai rendőrfőnök szerint korai egyelőre arról beszélni, hogy a tettes milyen indíttatásból cselekedett. Szemlátomást válogatás nélkül gyilkolt – tette hozzá Leather. Brenda Lucki rendőrségi illetékes a CBC tévécsatornának nyilatkozva azt mondta: nincs arra utaló jel, hogy a gyilkosságok terrorizmussal hozhatók kapcsolatba. Wortman és az áldozatai – legalábbis egyes áldozatai – között látszólag nincs kapcsolat. A helyi média hosszú órákon át csak egy rendőrnő haláláról adott hírt, aki 23 évet szolgált a rendvédelmi szervek kötelékében. Ő az áldozatokat oltalmazva vesztette életét, egyik rendőrtársa pedig megsebesült. A tettes, Gabriel Wortman fogtechnikus volt Dartmouth városában. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök ottawai sajtótájékoztatóján részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Ez volt a legsúlyosabb tömeges gyilkosság Kanadában 1989 óta, amikor is egy fegyveres 14 nőt gyilkolt meg egy montreali tanintézetben, majd végzett magával is. Kanadában ritkák a tömeges gyilkosságok, a fegyvertartási szabályok az országban szigorúbbak, mint az Egyesült Államokban, ahogy különösen az utóbbi években gyakran fordultak elő tömeggyilkosságok.