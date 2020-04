Kórházi ágyfelszabadítás – Ombudsmanhoz fordult a Magyar Helsinki Bizottság

Tapssal akadályozták meg a Fidesz képviselői, hogy Szabó Tímea végigmondja a felszólalását.

Ismét eltelt egy hét, amikor a politikai napirendet a világjárvánnyal szembeni küzdelem uralta – mondta napirend előtt az Országgyűlésben Szijjártó Péter. A külügyminiszter ismét köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, majd elmondta, hogy az elmúlt héten 22.5 millió maszk érkezett Magyarországra, így már majdnem 73 millió maszk van az országban, ez nagyjából a fele a szerződött mennyiségnek. Lélegeztetőgép 220 érkezett, tesztből 50 ezret importáltak. Japánból és Kínából gyógyszerek is jönnek, melyek segíthetnek a koronavírussal fertőzött betegek kezelésében. Arató Gergely (DK) reagálásában azt mondta, a valódi információkat még mindig nem árulja el a kormány, és ha valóban május 3.-án tetőzik a járvány – ahogy Orbán Viktor váratlanul elmondta Ajkán egy kórházlátogatása során – akkor felelőtlenség lenne május 4.-én érettségit tartani. A magyar halálozási adatok nem jók, hiába állítja az ellenkezőjét Kásler Miklós, aki be sem mer járni a parlamentbe. – Hol van a miniszterelnök? Orbán Viktor egy hónapja nem meri idedugni a képét – mondta a Párbeszéd frakcióvezetője. Szabó Tímea is azt mondta, érthetetlen, hogy a magyar halálozási arány a többszöröse a többi európai országénak, rendes védőfelszerelést még mindig nem kapnak az egészségügyben dolgozók. A Fidesz frakció tagjai erre tapsolni kezdtek, hogy ne lehessen hallani a képviselő szavait, majd Kövér László elvette tőle a szót. Az LMP részéről Keresztes László Lóránt szintén azt kérte számon, hogy sem Orbán Viktor, sem Kásler Miklós, sem a gazdaságvédelmi intézkedésért felelős Palkovics László nem jön be az Országgyűlésbe. A KDNP-s Hollik István mindent megköszönt Szijjártó Péternek. Kósa Lajos azt mondta, nem is lehet pontosan megmondani, mikor tetőzik a járvány, erre csak becslések vannak. Az eszközbeszerzéseknél semmilyen szolidaritás nem érvényesül, még uniós tagállamok is ráígértek a már megrendelt magyar eszközök árára, így hiúsítva meg a megállapodások végrehajtását. Lukács László György a Jobbik részéről azt mondta, harminc napja ülésezik rendben az országgyűlés, ez is mutatja, hogy nem volt szükség a felhatalmazási törvényre. Ha olyan sok maszk van, akkor miért foglaltak le önkormányzatoktól megrendelt védőfelszereléseket? – kérdezte. Szerinte hiába hozunk be százezer számra teszteket, ha nem használják őket. – Hova kerülnek a beszerzett eszközök? Miért nem juttatják el ezt az emberekhez? A nemzeti konzultációra félretett pénzből el lehetne küldeni mindenkinek egy maszkot postán – mondta Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, majd felszólította a kormányt, hogy kezdjék el a tömeges tesztelést. Szabó Tímea ismételt felszólalásában azt mondta, a felhatalmazási törvényt arra használta Orbán Viktor, hogy miközben emberek halnak meg, rengeteg pénzt játszottak át Mészáros Lőrincnek és a többi kormányközeli oligarchának. Eközben még mindig idehaza van a legalacsonyabb és legrövidebb munkanélküli ellátás, pedig már több százezren veszítették el állásukat. Azt senki nem tudja megmagyarázni, miért nálunk a legmagasabb a halálozási arány – mondta. Kövér László ismét elvette tőle a szót. Dömötör Csaba válaszában pánikkeltéssel vádolta meg az ellenzéket és azt mondta, egy millió lakosra lebontva kevesen halnak meg Magyarországon. Majd Karácsony Gergelyt bírálta a Pesti úti idősotthon miatt, ahol 223-an fertőződtek meg és 23-an már meghaltak.