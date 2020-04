Még mindig nem tudni, honnan szabadult el a halálosztó kórokozó

Az egyik legmakacsabb összeesküvés elmélet szerint az új koronavírus egy vuhani laboratóriumból szabadult el. Amerika 2018-ban már figyelmeztette Pekinget az intézet biztonságosságának és menedzsmentjének hiányosságaira.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, szakértőkből álló vizsgálóbizottságot akar küldeni Kínába, hogy megvizsgálják, hogyan történt a COVID-19 járvány kitörése. Ezt megelőzően már szombaton is arról beszélt, hogy betekintettek olyan jelentésekbe, amelyek szerint az új koronavírus a Vuhani Virológiai Intézet laboratóriumából „szökött el”. Az ügyben teljes körű vizsgálatot indítanak. Január elejétől kezdve több titkosszolgálati jelentés is foglalkozott a járvánnyal, február 25-én egy Washingtontól egy órára lévő katonai bázis orvosi hírszerzőcsoportja azt jelezte, hogy a COVD-19 megbetegedések harminc napon belül világjárvánnyá válhatnak. Mindez 15 nappal azelőtt történt, hogy a WHO világjárvánnyá nyilvánította a helyzetet, és amikor Trump még nyugalomra intette az amerikaiakat azt jelezve, nincs ok aggodalomra, derül ki a The Economic Times cikkeiből. Az aggodalmak azonban már sokkal korábban elkezdődtek. A Washington Post információi szerint amerikai diplomaták 2018-ban látogatásokat tettek a Vuhani Virológiai Intézetben (WIV), és figyelmeztették Washingont az ottani hiányos biztonsági intézkedésekre és a gyengekezű vezetőségre. Azt mondták, aggodalommal töltik el őket a denevérek koronavírusaival folytatott kísérletek, amelyek a SARS-járványhoz hasonló veszéllyel fenyegetnek. Éppen ezért az amerikaiak továbbra is elképzelhetőnek tartják, hogy a laboratóriumban megfigyelt vírusok közül szökött ki egy a szabadba. A BBC cikkéből az is kiderül, hogy a baktériumokkal és vírusokkal foglalkozó laboratóriumoknak egy Biosafety Level (BSL) nevű négyszintes biztonsági előírást kell követniük. Az első szinten lévő laborok olyan jól ismert mikroorganizmusokat tanulmányoznak, amelyek nem jelentenek veszélyt az emberekre. A negyedik biztonsági szinten vannak azok, amelyek az Ebolával, a Marburg-vírussal és hasonlókkal dolgoznak, amelyek ellen nincs, vagy csak kevés ellenszer, kezelés van. Ezek a biztonsági intézkedések némi változtatásokkal nemzetköziek: a szintekre vonatkozóan a WHO bocsájtott ki útmutatást, bár ennek nincs kényszerítő ereje. Azonban ha valaki nemzetközi együttműködést szeretne, vagy értékesíteni akar, meg kell felelnie az előírásoknak, amelyeknek anyagi vonzatuk is van. A laborok többféle módon szeghetik meg az előírásokat: nem figyelnek rá, ki léphet be oda, nem képzik az ott dolgozókat, nem frissítik tudásukat, nem vezetik rendesen a többféle jegyzőkönyvet, naplót. Ez év januárjában már meg is jelentek a spekulációk arról, hogy a SARS-CoV-2-t biológiai fegyverként fejlesztették ki, de a tudósok többször cáfolták ezt, és a denevéreket jelölték meg, mint olyan állatokat, amelyeken a vírus kifejlődhetett. „Összehasonlítva az ismert genetikai anyagokat, amelyek koronavírusoktól származnak, határozottan kijelenthetjük, hogy a SARS-CoV-2 természetes úton jött létre” – mondta a Kristian Andersen, a Scripps Research biológiai kutatóintézet munkatársa. De ha nem is szándékosan alakították ki a vírust, esetleg véletlenül kiszabadulhatott, spekulálnak többen: a vuhani piac közelében két fertőző betegségekkel foglalkozó intézet is van. Az ismert tény, hogy a WIV legálisan foglakozott koronavírussal, kutatásaik eredményeit nemzetközi szaklapokban is közzétették, de arra semmiféle bizonyíték nincs, hogy a vírus tőlük szabadult volna el. Yuan Zhiming, az igazgató kijelentette, semmilyen módon nem lehetnek ők a járvány forrásai, mivel szigorúak a szabályaik, azonkívül még nincs meg a tudásuk, hogy ilyen vírusokat fejlesszenek.